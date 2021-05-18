«Газпром нефть» увеличила поставки бензина

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По итогам первого квартала 2021 года «Газпром нефть» повысила выпуск бензина на 4,3% — до 1,7 млн тонн — на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске. В том числе, на 17% — производство высокотехнологичного бензина G-Drive 100. Более чем на 9% вырос выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива.

Рост объемов производства обеспечили проекты программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, в том числе пуск комплекса переработки нефти «Евро+» в июле 2020 года. Напомним, «Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с общим объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается развитие второго этапа, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.