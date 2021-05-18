На самую северную русскую военную базу пустили иностранцев

“Арктический трилистник” и звучит загадочно и таинственно. Это военная база на самом краю земли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

“Арктический трилистник” - звучит загадочно и таинственно. Это военная база на самом краю земли. В прямом смысле. В Арктике на одном из островов архипелага земли Франца Иосифа. Военные обосновались здесь ещё в 2014-м году. Сама идея построить тут, в вечных снегах и мерзлоте, место, где мог быть жить человек, уникальна. А тем более полноценный военный комплекс, который выполняет огромное количество важных для государства задач.

“Арктический трилистник” - единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты.

Американцы, китайцы, англичане, немцы, французы увидели, как можно выживать и нести службу на 80-м градусе северной широты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попасть сюда - мечта многих. Но если российские журналисты иногда все же прилетают на землю Франции Иосифа, то иностранцам вход был заказан.

Поэтому когда министерство обороны России решило организовать прилет сюда иностранцев, от желающих не было отбоя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней группа не могла вылететь из Мурманска. Земля Франца Иосифа, как говорят у военных, "не давала погоду" - метель, пурга. Вылет был вообще на грани срыва. Но это никого не смущало - журналисты из Америки, Китая, Японии, Испании, Франции, Великобритании, Германии терпеливо ждали у Баренцева моря погоды. Ни один не развернулся и не улетел обратно в Москву.

17 мая в 13:00 самолёт приземлился в аэропорту острова Александры Нагурская. Названия такие, просто завораживают. Уникальный арктический аэродром, способный принимать совершенно все воздушные суда.

Китайцы без устали фотографировали береговую ракетную установку «Бастион». Прошли по базе, где живут военные. Здесь и библиотека, и сауна, и спортзал. Есть даже свой стоматологический кабинет и бильярдная.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Уникальность комплекса в том, что он позволяет обеспечить комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет, - рассказал начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин. - И наши работы здесь абсолютно не вредны для экологии. От них практически нет теплового излучения. Все по замкнутому циклу, за исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу.

Спрашивали журналисты, особенно американские, как часто удается засечь радиолокационным комплексом самолёты НАТО, и ещё много всего их интересовало.

Но об этом чуть позже, в большом репортаже "Комсомолки" из нашей российской Арктической зоны.