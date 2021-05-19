«Встань и иди»: как москвич Сергей Ризин забыл об инвалидной коляске и стал актером

Сергей Ризин на сцене (крайний справа). Фото: предоставлено РООИ «Перспектива».

«Ты можешь все!» – так назывался спектакль о силе духа и мечты, в нем 32-летний Сергей принимал участие как актер и соавтор пьесы. Хотя еще совсем недавно парень почти не выходил из дома.

Инвалидность Сергей получил 8 лет назад, когда попал под мусоровоз. После этого парень стал передвигаться на коляске и только-только учился ходить с тростью.

«Моя жизнь изменилась. Несколько лет я был в депрессии, — признается он порталу "Открытые НКО". – До этого я даже по больницам никогда не ходил, занимался спортом».

Фото: предоставлено РООИ «Перспектива»

Вечерами молодой человек сидел дома, все общение сводилось к просмотру ленты. Так, листая новости друзей, Сергей узнал о проекте «Театральная перспектива». В нем молодежь с инвалидностью пишет пьесы, а затем по ним ставят спектакли, в которых на одной сцене ребята с особенностями здоровья играют с известными, уже состоявшимися актерами. Он заинтересовался, но участвовать не решался, ссылаясь на слабость и не очень хорошее самочувствие.

«А потом он все же пришел. В глаза бросилась неуверенность парня и зацикленность на болезни, но постепенно он привык общаться в коллективе», – вспоминает специалист отдела развития лидерства региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Елизавета Большакова.

Вместе с другими участниками Сергей стал соавтором пьесы. Начал общаться с другими ребятами с инвалидностью и понял, что он не один. Его друзья хотели написать драматическую пьесу о нелепом ограблении банка.

«А мне очень хотелось, чтобы на сцене рассказали историю моей жизни. То, что я пережил – считаю важным, – говорит Сергей. – Моя пьеса называлась «Великий потоп», в ней было четыре героя – мама, папа, сын и соседка с потерей памяти. Раньше мне казалось, что истории создаются в одиночку. Но оказалось, свой сюжет можно дополнить историями других авторов».

В спектакле приняли участие другие ребята с разными формами инвалидности и актеры театра и кино: Денис Бондарков, Алексей Ревенко, Анна Куликова и Анна Солодянникова. Когда Сережа начал общаться с такими же участниками и волонтерами, то понял, что можно жить самостоятельно, без помощи папы и мамы, и принять себя таким, какой ты есть.

«Я поверил в свои силы. Поехал к девушке, купил цветы и торт, а коляску впопыхах забыл дома. Так я встал с коляски и начал ходить с тростью», – вспоминает Сергей.

Теперь Сережа участвует не только в постановках, но и проводит лидерские тренинги для молодежи с инвалидностью в «Перспективе». Он рассказывает другим ребятам о себе и своих успехах, о том, что инвалидность – не повод сидеть одному и грустить.

Фото: предоставлено РООИ «Перспектива»

«Я люблю путешествовать. За прошлый год я проехал страну от Москвы до Владивостока. Каждый день познаю новый мир, тот который раньше не знал. И хочу, чтобы другие ребята с инвалидностью тоже поверили в себя», – говорит Сережа.

«Театральная перспектива» проходит в рамках проекта «Перспективы» «Инклюзия: равные возможности для детей и подростков с инвалидностью» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. В Москве мероприятие проводится 8 лет, а с 2021 года зрители увидят спектакли не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде, Сочи и Новосибирске.

Статья вошла в число победителей конкурса «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке ИД «Комсомольская правда».

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.