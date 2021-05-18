ВКонтакте запустился сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте»

Прокат ВКонтакте запущен сервисом городской мобильности Ситимобил совместно с VK, первым партнёром выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и других партнёров-вендоров аренды самокатов.

«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети. Технологическая и операционная синергия компаний позволит эффективно развивать новое бизнес-направление и предлагать пользователям больше новых возможностей — в дальнейшем в сервисе появятся уникальные социальные функции ВКонтакте.

Аренда электросамокатов дополнит возможности городской мобильности в суперприложении VK. Теперь пользователи смогут вызвать автомобиль с помощью Такси ВКонтакте для длинных поездок, а для коротких городских прогулок арендовать электросамокат в Прокате ВКонтакте. Оплачивать поездки можно также внутри приложения. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

Бренд «Прокат ВКонтакте» сосредоточится на развитии сервиса для молодой активной аудитории, для которой самокаты — это возможность открывать город и получать больше новых впечатлений. Это экологичный и доступный сервис для ярких поездок в городе: как самостоятельных, так и с друзьями или близкими.

На старте Прокат ВКонтакте доступен пользователям из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону — парковки самокатов можно будет найти по всему городу, в том числе в самых оживлённых местах. В течение сезона география сервиса будет расширяться в другие регионы. Прокат ВКонтакте будет доступен во всех городах работы партнёров, в 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.

Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть её можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям Проката ВКонтакте будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте:

«Суперприложение ВКонтакте постоянно развивается, являясь основной точкой входа в экосистему VK. Наша главная задача — предоставить пользователю возможность закрывать все свои потребности в течение дня. Городская мобильность и передвижение для каждого человека является важной частью жизни, особенно в больших городах. В 2019 году совместно с Ситимобил мы запустили Такси ВКонтакте. Теперь представляем сервис аренды электросамокатов „Прокат ВКонтакте“ и планируем занять лидирующую позицию на рынке. Мы будем подключать всё новые города, а также других партнёров-вендоров и другие средства городской мобильности. Так наши пользователи смогут быстро и легко получать доступ к разным средствам передвижения и получать новые эмоции».

Виталий Бедарев, генеральный директор Ситимобил:

«Будущее за мультимодальными поездками, когда для передвижения из точки А в точку Б пользователь может выбирать и сочетать разные виды транспорта. В этом году Ситимобил представил единую платформу городской мобильности, добавил в приложение каршеринг и аренду электросамокатов. Мы рады, что наша уникальная для рынка синергия со ВКонтакте и Urent позволит предложить пользователям новый яркий сервис на базе крупнейшей в России и СНГ социальной сети. А значит, город станет ещё доступнее и подарит больше незабываемых впечатлений своим жителям».

Николай Богатищев, генеральный директор Urent:

«Urent — самый крупный в России сервис кикшеринга по количеству самокатов и географии присутствия. Для нас как для массового сервиса важно вместе с крупнейшей соцсетью России и СНГ и нашим стратегическим партнёром в области городской мобильности Ситимобил запустить ещё один способ аренды самоката для наших клиентов, чтобы им было максимально удобно выбирать любимый вид транспорта в привычном приложении».