Банк ПСБ поднимает ставки по депозитам в рублях

Банк ПСБ увеличивает ставки по срочным депозитам в рублях. Улучшение условий коснется вкладов «Весомый процент», «Моя копилка», «Онлайн-вклад», «Мои возможности» и «Мой доход». Об этом говорится в официальном сообщении банка.

По «Онлайн-вкладу» доходность повысилась до 5,55% годовых. Максимальная сумма по вкладу увеличена с 5 млн до 20 млн рублей. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По вкладу «Весомый процент» клиенты могут получить повышенный доход до 6% годовых, по депозиту «Мой доход» - до 5,4% годовых, по депозиту с пополнением «Моя копилка» ставки увеличены до 4,35% годовых, по вкладу с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 4,1% годовых.

Как поясняют в банке, вклады можно открыть как онлайн, так и в отделении банка. На новые условия вкладов распространяется акция «#СТАВКИВВЕРХ. В рамках специального предложения клиенты могут увеличить ставки по депозитам до 1,5 процентных пункта. Для этого нужно до 30 сентября открыть или пополнить один из срочных вкладов на сумму от 300 тысяч рублей и совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тысяч рублей в месяц.

- Мы видим, что постепенно люди переходят к сберегательной модели, чему способствует последовательное повышение ключевой ставки Банка России. Учитывая эту тенденцию, мы улучшили условия по всей линейке депозитов: увеличили максимальную сумму по одному из самых популярных продуктов («Онлайн-вкладу») и дополнительно поощрили клиентов, которые активно пользуются безналичной оплатой, - пояснил Марат Муллагалиев, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.