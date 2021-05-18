Эксперт оценил, что будет с ценами после объединения «Магнита» и «Дикси»

Один слон поглощает другого. Во вторник стало известно, что сеть продуктовых магазинов «Магнит» приобретает другую розничную сеть – «Дикси». Цена сделки – 92 млрд рублей. Фото: Shutterstock

Один слон поглощает другого. Во вторник стало известно, что сеть продуктовых магазинов «Магнит» приобретает другую розничную сеть – «Дикси». Цена сделки – 92 млрд рублей. За эти деньги покупатель получит 2600 магазинов у дома и 39 гипермаркетов. В основном они находятся в европейской части России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

- На этом рынке масштаб имеет колоссальное значение. Ты либо первый-второй, либо никакой. Поэтому для крупных сетей важно постоянно расти. Это дает больше возможностей давить на цены и получать лучшие условия у поставщиков, - объяснил «КП» Николай Власенко, профессиональный инвестор, бизнесмен, бывший владелец сети супермаркетов «Виктория» (которую 10 лет назад купил «Дикси»).

По его словам, после сделки «Магнит» будет сопоставим по размерам с X5 Retail Group (ей принадлежат такие сети как «Пятерочка» и «Перекресток»). Все остальные ритейлеры сильно отстают от лидеров.

- Если посмотреть на развитые страны, то обычно весь рынок там делят три продуктовые сети. Все остальное – нишевые, специализированные магазины. Две суперсети у нас уже есть. Но во втором эшелоне достаточно много сетей, которые могли бы скооперироваться за счет слияний и поглощений и войти в тройку лидеров. Потенциал для этого еще есть, - считает Николай Власенко.

Сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Но с этим, скорее всего, проблем не будет. По закону одна сеть не должна занимать более 25% на региональном рынке. У «Магнита» присутствие в столичном регионе было минимальным. А именно здесь находится большинство магазинов «Дикси».

Но есть другой, более насущный вопрос. Как объединение отразится на ценах? Ведь сетей станет меньше, конкуренция на рынке снизится. Двум крупным корпорациям, поделившим рынок, будет очень легко организовать картельный сговор…

- Из моего опыта – в рознице практически невозможно договориться о ценах. У вас очень большое количество товаров и поставщиков. Сезонные дешевеют, остальные дорожают. На одни и те же товары могут быть разные цены даже в разных частях крупного города, не говоря о других регионах. Контролировать соблюдение договоренностей невозможно. Они будут постоянно срываться. Поэтому мой прогноз – две суперсети будут жестко конкурировать друг с другом, - считает Николай Власенко, который сам работал на этом рынке.

Еще один плюс, который видит эксперт, - при наличии только двух крупных игроков государству будет проще контролировать цены на жизненно важные товары.

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