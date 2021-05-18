Ключевые вопросы здравоохранения обсудят на полях ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня в КВЦ «Экспофорум» Фото: Олег ЗОЛОТО

На полях Петербургского международного экономического форума будет организовано Пространство «Здоровое общество». Деловая программа проекта охватывает широкий круг вопросов в области здравоохранения. Участие в экспертных дискуссиях примут представители органов государственной власти, общественных организаций, бизнес-сообщества. Интеллектуальным партнером проекта «Здоровое общество» выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент».

Часть дискуссий на полях ПМЭФ станет продолжением работы экспертного сообщества в рамках цикла онлайн-мероприятий, посвященных противостоянию социально-экономическим вызовам COVID-19. Мероприятия были организованы проектом «Здоровое общество», на протяжении 2020 года состоялось более 15 экспертных дискуссий.

- Борьба с неинфекционными социально значимыми заболеваниями – задача, решить которую можно только при участии не только экспертов, но и общества в целом. Мы должны вовлекать граждан в вопрос сохранения собственного здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний, необходимо пропагандировать принципы здорового образа жизни. Мероприятия проекта «Здоровое общество» отличаются высокой практической значимостью, уверен, что сессии по здравоохранению в рамках Петербургского международного экономического форума станут важным вкладом в дальнейшее развитие отрасли и дадут старт новым социально значимым проектам в России, – подчеркнул заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Проект «Здоровое общество» – это профильная платформа для прямого диалога на национальном и международном уровне представителей органов власти и экспертных сообществ для совместного поиска практических предложений по решению ключевых вопросов в области здравоохранения. Проект выступает в качестве инструмента устойчивого развития в целях содействия продвижению России как драйвера глобальной повестки в сфере здравоохранения.