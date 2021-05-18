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Здоровье18 мая 2021 14:48

Врач рассказал, можно ли летом не носить маску

Эксперт объяснил, снизит ли риск заразиться коронавирусом обычное проветривание
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Врач рассказал, можно ли летом не носить маску

Врач рассказал, можно ли летом не носить маску

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В авторитетном научном журнале The Lancet опубликовано исследование, показавшее, что ведущий путь распространения коронавируса - аэрозольный. То есть заражение происходит при вдыхании мельчайших частиц вируса, подолгу висящих в воздухе после выделения у инфицированного человека. Врач Евгений Комаровский заявил, что в таком случае главным средством защиты от вируса становится проветривание - коронавирус нужно просто раздувать. Мол, маски не способны защитить столь же эффективно.

Обрадовавшись забрезжившей надежде (кому хочется носить маску, в которой и так душно, в летнюю жару), мы попросили прокомментировать это высказывание врача, педиатра, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

- Любой вирус дольше всего висит в непроветриваемом влажном помещении, не только коронавирусная инфекция, - объяснил наш эксперт. - Вот поэтому-то у нас и есть сезоны эпидемий, которые приходятся на осень и весну. За исключением гриппа, которая приходится на холодный зимний период. Коронавирусная инфекция – это инфекция вирусной нагрузки (то есть, чем больше вируса вы получили, тем вероятнее болезнь и ее тяжелое течение, - прим. ред.). В воздухе «корона» опасна только в закрытых помещениях, на улице нет такого риска, потому что на свежем воздухе нет длительного контакта с вирусом, - говорит Евгений Тимаков. - Поэтому на открытом воздухе маски можно не носить.

- А проветривание, да, работает! - продолжает врач. – Но маски в помещениях все же нужны - они спасают от заражения, снижая вирусную нагрузку на организм. Какую-то часть инфекции они задерживают. Кстати, если воздух влажный, то маски работают лучше - вирусная аэрозоль держится в воздухе в капельках влаги, а их средства защиты как раз задерживают хорошо.

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