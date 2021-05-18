«Ах, какая женщина!»: Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без грима

Алла Борисовна проводит весну в своём поместье Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавно Алла Пугачева сделала прививку от ковида, но свой дом в посёлке Грязь все равно покидает редко, проводит весну в кругу семьи.

В Москве в эти дни не по весеннему жарко, Максим Галкин разместил в своём "инстаграме" 72-летнюю жену в летнем наряде с кокетливо оголенным плечом.

Причём, без грима, естественную, со счастливой улыбкой.

- Ах, какая женщина! - комментируют снимок фанаты звезды.

Между тем, специалисты в области косметологии уверены, Алла Борисовна так молодо выглядит в свои годы не только благодаря заботе мужа, но и потому что посещает модные уходовые процедуры.

- Алла Борисовна сделала в своей жизни много операций и эстетических процедур,-считает косметолог Марта Орлова. -Стоит признать, что она выглядит весьма молодо и привлекательно для своих лет. Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была, уже, думаю, не один раз). К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и «усадки» тканей,-предположила Орлова.

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