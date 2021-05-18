От жаркой работы тает срок. Осужденных хотят активнее привлекать к труду

Предпринимателям, открывающим производство за колючей проволокой, могут снизить налоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы осужденных причислить к категории социально-уязвимого населения. Сейчас к ней относятся инвалиды, выпускники детдомов, пенсионеры и предпенсионеры, люди, освободившиеся из мест заключения. Для работодателей, у которых в штате трудится не менее половины таких работников и платят им не менее четверти от всего фонда оплаты труда, предусмотрены разные льготы, в том числе и налоговые. Теперь в список социальных льготников хотят внести и тех, кто сел и еще не вышел.

Делается это для того, чтобы у предпринимателей появился стимул открывать предприятия за колючей проволокой и привлекать зеков к полезному труду. Да и расходы государства на пенитенциарную систему снизятся. Можно выращивать овощи-фрукты, свиней и кур разводить — у многих колоний без дела простаивают крупные земельные угодья, отмечают авторы законопроекта сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

Когда-то система исправительно-трудовых лагерей была чуть ли не основой советской экономики. Да, это было при Сталине и гулагах. Но и в 80-е фабрики и мастерские за колючей проволокой давали столько продукции, что производственный комплекс ИТУ по валовому выпуску занимал 4-е место среди отраслей.

Сейчас уже не то. Колонии закрываются, численность сидельцев падает. Если в середине 80-х только в колониях находилось свыше 1,5 млн человек, то теперь их число и до 0,5 млн не дотягивает.

И хотя в исправительно-трудовом законодательстве по-прежнему говорится, что осужденный обязан трудиться, поскольку труд способствует исправлению, зачастую трудиться ему негде.

- Это большая проблема — человек, выйдя на свободу, не может адаптироваться к нормальной жизни, - сказал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Помимо того, что ему постоянно смотрят в спину, не натворит ли он чего-нибудь нехорошего, он просто не готов к выполнению рабочих обязанностей. Так что это безусловно положительная мера, когда его еще во время отбывания срока научат каким-то профессиональным навыкам.

Но неумение держать напильник в руках — далеко не самая главная проблема, с которой сталкиваются бывшие зеки в трудовых коллективах.

- Гораздо сложнее научить людей нормально общаться с коллегами и руководством, без уголовной риторики, - продолжил Сафонов. - Государство должно финансировать работу психологов, которые помогут осужденным решать производственные вопросы спокойно и конструктивно.

Не обойтись без государственной помощи и при организации производства за колючей проволокой.

- Для того, чтобы наладить в колониях производство, одних лишь льгот за трудоустройство осужденных мало, - считает эксперт. - Нужно еще и обеспечить такие предприятия заказами. Это должен быть госзаказ. Например, пошив школьной или армейской формы, изготовление стульев, табуретов.

Впрочем, зекам по плечу и более сложные задачи.

- У меня знакомый еще этого законопроекта открыл в одной из колоний компанию по обработке информации в области охраны труда, - поведал наш собеседник.

Так что, кто его знает, может, если загрузить обитателей колоний общественно-полезным, интересным и доходным трудом, то у них пропадет время и желание обзванивать честной народ и обманом снимать деньги с карточек доверчивых граждан.

ЛОЗУНГИ ПРО ТРУД В КОЛОНИЯХ

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