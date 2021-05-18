Ни внуков, ни детей: почему Татьяна Тарасова в трех браках так и не стала матерью

Татьяна Тарасова вдовствует уже десять лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вот уже 10 лет королева фигурного катания Татьяна Тарасова вдовствует: ее любимый супруг, пианист Владимир Крайнев, за которого тренер вышла замуж спустя неделю знакомства и прожила 33 года, ушел из жизни в 2011 году. Их союз называли образцовым, и лишь одно омрачало пару - отсутствие детей. В двух предыдущих браках - с актером Алексеем Самойловым и спортсменом Василием Хоменковым, Татьяна Анатольевна тоже не стала матерью. Поэтому сейчас, когда подруги-ровесницы уже вырастили детей и внуков, 74-летнюю наставницу окружают лишь ее ученики: за долгие годы тренерства Тарасова воспитала не одно поколение олимпийских чемпионов.

Почему тренер так и не узнала радости материнства, она сама рассказала Борису Корчевникову в эфире программы "Судьба человека".

- Я хотела детей, но плохо этим занималась. Нужно было этим вопросом заниматься серьезнее и гораздо раньше, лет в 18, - призналась Татьяна Анатольевна, рассказывая о третьем браке. - Я как-то не умирала от ужаса, что у меня нет детей, потому что я итак всегда находилась среди них. Время мое было занято. Потом уже, конечно, думала, что что-то сделала неправильно. Просто я могла бы очень порадовать своего мужа. Но ничего страшного. Глянешь, какие дети у моих подруг, - и спокойно живешь.

С Владимиром Крайневым Тарасова познакомилась уже после 30, когда у него за плечами тоже был бездетный брак. С первой же встречи они больше не расставались: как говорят романтики, это была любовь с первого взгляда.

Пианист Владимир Крайнев, муж Татьяны Тарасовой. Фото ТАСС/ Виталий Белоусов

- А началось все с гадания. Бабушка в беленьком платочке взяла мою руку и сказала: "Скоро ты встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом", - вспомнила тренер в интервью Корчевникову. - И когда мы ехали от этой бабушки, я встретила Вову. А уже через неделю мы сыграли свадьбу. Мне хватило времени понять, что это мой человек. Папа, когда обо всем узнал, спросил: "Ты замуж выходишь?". И дал мне 300 рублей. Это были большие деньги по тем временам...

А вот о первых двух мужьях Татьяна Тарасова говорить не стала. За актера Алексея Самойлова она вышла замуж совсем девчонкой и развелась через два года, как говорят, мирно, без всяких скандалов. Второй же брак закончился страшной трагедией: 29-летний Василий Хоменков ушел из жизни при странных обстоятельствах, с тех пор для тренера эта тема - табу.

Лишь недавно первая супруга Хоменкова, советская теннисистка Марина Чувырина, нашла в себе силы раскрыть обстоятельства его гибели. По ее словам, спортсмен покончил с собой в квартире Тарасовой, когда их брак уже трещал по швам.