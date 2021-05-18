Домашних — пересчитать, бездомных — мониторить: Президент поручил ответственнее относиться к животным

По новому закону, бродячих собак требуется отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, маркировать — и выпускать обратно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся ответственного отношения к животным. В предыдущий раз он уже обращался к этой теме год назад, в июле 2020 года, по итогам встречи с представителями общественных организаций. Теперь — вторая серия, по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента.

ЧТО ПОРУЧЕНО

Перечень довольно обширный. В частности, предлагается разработать ряд изменений в законодательство:

-по учету домашних питомцев и мониторингу популяций животных без владельцев (в том числе, кто из них вакцинирован и стерилизован),

-по деятельности по разведению домашних и диких животных, в том числе клубов и ассоциаций,

-определить порядок передачи питомцев в приюты, если невозможно их содержать дома или там с ними ненадлежащим образом обращаются,

-внедрить систему реагирования на обращения граждан по поводу причиненного животными вреда их жизни и здоровью или угроз, что подобное может случиться.

Поправки в законы должны быть разработаны к 1 декабря.

Кроме того, поручено совершенствовать деятельность по обращению с животными без владельцев (должны появиться целевые показатели эффективности мероприятий), унифицировать нормы для приютов (сколько их нужно, потребность в кормах и лекарствах), стимулировать граждан добровольно стерилизовать, вакцинировать и маркировать своих питомцев, развивать благотворительность и волонтерство в этой сфере и т. п.

Генпрокуратура до 1 сентября должна проверить, насколько исполнительная власть всех уровней соблюдает те законы по ответственному обращению с животными, которые уже есть.

В СТРАНЕ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕТ?

Проблема «ответственного обращения с животными» совсем недавно в очередной раз оказалась в топе новостей - после дикой трагедии в Башкирии, где свора псов среди бела дня растерзала 4-летнего мальчика, который катался по деревне на велосипеде. Еще в нескольких «свежих» случаях детей серьезно покусали. Четвероклассника из поселка Осиново в пригороде Казани у бродячих собак с трудом отбили взрослые — школьник попал в больницу.

Бродячие псы опасны были всегда, и связанные с ними драмы случались и раньше. Разрешить ситуацию вроде бы должен был закон «Об ответственном обращении с животными», который начал действовать в этом году. А на деле получилось наоборот — страсти в обществе только накалились.

По новому закону, бродячих собак требуется отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, маркировать — и выпускать обратно. Как вариант, отправлять в приют. Ответственность за это возложена на местные власти, но за счет каких средств — не очень понятно. При этом и отлавливают бродяжек без системы — если будут на то заявки граждан.

В поселках, где случились «собачьи» драмы, общественное мнение накалено — требуют вернуть для безопасности людей банальный отстрел бродячих животных. Позиция зоозащитников: под отстрел попадают в первую очередь добрые и доверчивые псы, а хитрые и агрессивные плодятся дальше — так что это не только не гуманно, но и не практично. А «цивилизованный» отлов ведется бессистемно — потому и не приносит плодов.

А ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Есть момент, с которым согласны все стороны: беспризорные собаки и прочая живность на улицы с неба не падают, в их появлении там виноваты люди. На селе совсем сложно: поди разбери, где там животные хозяйские, а где безнадзорные — они вместе по улице бегают. Но и в городе нередко не так просто установить, чья собака покусала ребенка — некоторые хозяева ведут себя хуже зверей.

Поэтому многие эксперты в целом поддерживают идею как-то учитывать и мониторить всю живность, бегающую с хозяевами и без хозяев по улицам, а также систематизировать деятельность и финансирование приютов. Вопрос, как это может выглядеть?

Пока известны только те идеи, которые уже высказывались. В частности, Минсельхозом подготовлен законопроект о маркировке всех домашних животных — как сельскохозяйственных, так и кошек с собаками. Маркировка позволит быстро устанавливать владельца. И если зверушка найдена на улице — вернуть потеряшку, а если умышленно брошена или кого-то покусала — можно будет говорить о персонифицированной ответственности. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в связи с тем, что маркировку предполагается проводить за счет граждан (бесплатно — только занесение данных в специальный реестр). Если у человека не целая свора питомцев, речь идет о не очень больших суммах в сравнении хотя бы с затратами на прокорм животного (в пределах 200-300 рублей, максимум 500 — при этом владелец может сам выбрать удобный и доступный ему вид маркировки). Тем не менее некоторые эксперты посчитали, что кто-то может и выкинуть питомца, чтобы избежать лишних трат и какой-то дополнительной возни.

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