Владимир Путин: Скоро будет запущена четвертая вакцина

Верительные грамоты главе государства вручили послы 23 стран Фото: REUTERS

Во вторник, 18 мая, президент РФ, несмотря на пандемию, лично встретился в Кремле с иностранными дипломатами, недавно начавшими работу в России.

Верительные грамоты главе государства вручили послы 23 стран. В том числе - Индонезии, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Киргизии, Польши, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Румынии, Чили.

- Россия заинтересована в сотрудничестве в борьбе с пандемией. Нам удалось быстро создать три эффективные вакцины, - напомнил Владимир Путин, и озвучил маленькую сенсацию: - Скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина! Наша страна оказывает помощь более, чем 60 государствам. Помогаем наладить производства наших препаратов на зарубежных производствах. Пока кроме России этого никто в мире не делает.

После этого президент коснулся отношений с каждой из стран, представленных послами в Кремле. Сказал о непростом соседстве с Польшей: «Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее. Мы именно за такой подход».

Рассказал, что в Аргентине может начаться производство «Спутника V». И вообще «Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая зарегистрировала у себя российскую вакцину». И напомнил, что именно Москва — гарант стабильности в Молдавии. «Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы Приднестровья. При соблюдении территориальной целостности Молдовы».