Шаг к неиссякаемой энергии: Мишустин запустил российскую термоядерную установку

Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук приняли участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник премьер Михаил Мишустин приехал в Курчатовский институт. Премьер решил лично поприсутствовать при запуске термоядерной установки токамак Т-15МД. Это первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России.

У входа в институт Мишустина встречали президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Вначале премьеру устроили небольшую экскурсию, а потом презентовали токамак. Само слово - это аббревиатура: тороидальная камера с магнитными катушками.

- «Токамак» - такое же русское слово, как и «спутник», - рассказал Михаил Ковальчук премьеру.

По техническим параметрам токамак Т-15МД не имеет аналогов в мире. Установка имеет небольшие размеры, но при этом - высокую мощность. Она создан на основе технологии, разработанной «Курчатовским институтом».

- Это огромное событие не только для России, но и для всего мира. Появляется уникальная инфраструктура для научных исследований, для того, чтобы, как говорят ученые, управляемый термоядерный синтез все-таки создал неиссякаемый источник энергии. Об этом многие мечтают, - сказал Мишустин во вторник на церемонии запуска токамака.

По словам Мишустина, запуск токамака даст импульс к развитию таких отраслей как, материаловедение, медицина, промышленность.

- Также это энергоэффективность, энергосбережение и, собственно говоря, создание в первую очередь того самого чистого, надежного источника энергии для наших людей, о котором говорил президент в послании Федеральному собранию, - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, пуск такой установки является показателем высокого технологического развития России.

- Около 80 лет назад начали совместную работу крупнейшие исследователи в области ядерной физики. Благодаря заложенной тогда интеллектуальной мощи, наша страна первой в мире построила атомную электростанцию и по-прежнему единственная, у кого есть свой атомный ледокольный флот, - заметил премьер.