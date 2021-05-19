Почему в России все подорожало и что будет с ценами дальше

Есть много причин, почему дорожают разные товары. И все они так или иначе связаны с пандемией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК СГОВОРИЛИСЬ!

Новость дня: в России дорожает чай! Новость вчерашнего дня: в России дорожают квартиры. Новость позавчерашнего дня: в России дорожают ноутбуки. Авиабилеты. Картошка. Холодильники. Мебель. Машины...

И так - уже много месяцев. Если за прошлый год инфляция в стране составила 4,9%, то нынешней весной рост цен ускорился. По данным Росстата, за год цены выросли на 5,53%, а с начала 2021-го - уже на 3%. И это только официальные данные: цены на многие вещи (например, квартиры или ноутбуки) Росстат не мониторит, иначе цифры были бы куда выше.

Мы много раз писали о том, почему дорожают разные товары. Техника - из-за дефицита микрочипов, чай - из-за низкого урожая в Индии, отдых в Сочи - из-за закрытых границ... Но раз дорожает практически все и при этом синхронно, то должны быть и общие причины этого безобразия. Тем более рубль уже несколько месяцев остается стабильным, на падение курса все проблемы не спишешь.

- Есть много причин, почему дорожают разные товары. И все они так или иначе связаны с пандемией, - объясняет экономист Денис Ракша.

В беседе с экспертом мы выделили три главные причины роста цен.

1. Мировую экономику лихорадит

- Из-за пандемии нарушена ритмичность работы всей мировой экономики. Производители не могут нормально планировать выпуск продукции, как раньше, - говорит Денис Ракша. - Допустим, в «обычное время» производитель выпускал миллион микросхем в месяц, потому что на них был именно такой спрос. А в нынешних условиях он не знает, сколько микросхем понадобится рынку. Но он видит, что все сидят дома и не покупают автомобили, поэтому сокращает выпуск на 50%. А потом выясняется, что спрос на машины упал не так сильно и рынку не хватает микросхем. Производство автомобилей встает, все несут убытки или теряют прибыль. И чтобы компенсировать свои потери, все начинают поднимать цены.

2. Рост цен на сырье

В последнее время во всем мире растут цены не только на нефть, но и на многие другие виды сырья – металлы, древесину и т. д.

- Центробанки многих развитых стран продолжают печатать огромные деньги. И многие инвесторы сейчас предпочитают вкладывать их в сырье. Особенно в то сырье, которое проще всего хранить: например, металлы. В результате на них растут цены и следом дорожает все то, что из них делают, - говорит Денис Ракша.

3. Весной проснулся спрос

Об этом еще в апреле рассказывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Нынешней весной россияне стали больше покупать, причем всего подряд - от машин до свинины. Спрос вырос, следом поднялись цены. Но почему спрос вырос именно сейчас, причем без видимых причин?

- Действительно, парадокс: доходы падают, а спрос растет. Объясняется это тремя факторами, - говорит Денис Ракша. - Во-первых, россияне, которые хранили сбережения в валюте, в марте и апреле массово начали переводить их в рубли. Причина - курсы доллара и евро к рублю перестали расти и валюту можно было выгодно продать. Часть этих рублей люди потратили на покупки. Во-вторых, в марте-апреле случился резкий рост кредитования, поскольку банки ослабили требования к заемщикам. Люди набрали больше кредитов, из-за этого их расходы тоже выросли. И в-третьих, многие россияне рассчитывали отдохнуть за границей весной или летом. Но в апреле авиасообщение с Турцией закрыли, с другими странами - не открыли и люди поняли, что их отдых накрылся. Поэтому часть денег, отложенных на отпуск, потратили на внутреннем рынке.

ЦЕНЫ ПОРА «ОТПУСТИТЬ»?

Но сейчас все эти факторы уже не работают: «валютный бум» прошел, поехать летом за границу уже мало кто надеется. Поэтому в ближайшие месяцы, по словам эксперта, можно рассчитывать, что рост цен замедлится. А что будет дальше, сказать сложно: пандемия богата на сюрпризы, и в нынешнем году она вряд ли закончится.

Кроме того, многое зависит от правительства – продолжит ли кабмин регулировать цены на продукты? Напомним, цены на сахар и подсолнечное масло у нас начали регулировать еще в конце прошлого года. И список таких товаров постепенно растет.

- Правительство регулирует цены по всей цепочке, начиная с сырья. Из-за этого производители не могут продавать товар по рыночной цене и несут убытки, а правительство им платит субсидии, чтобы компенсировать эти потери. Все это ведет к повышению государственных расходов и заимствований, правительству нужно все время где-то брать деньги. Поэтому долго таким регулированием заниматься нельзя, - говорит Денис Ракша. - Я думаю, осенью политика регулирования цен может измениться. Либо она закончится естественным путем - например, цены на продукты мировом рынке снизятся, хотя предпосылок для этого пока нет. Либо же правительство оставит очень небольшой список товаров, стоимость которых оно продолжит регулировать, а остальные цены «отпустит».

КСТАТИ

Товары, которые подорожали сильнее всего Фото: Рушан КАЮМОВ

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