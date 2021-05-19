Террористов в Сирии выкуривают из древних катакомб

Военные инженеры из России и Сирии собирают реактивные снаряды, мины, самодельные ракеты, которые бросили террористы

Сдавая город за городом сирийским военным, боевики меняют тактику и уходят под землю. В них они живут, содержат пленных, планируют теракты, лечат своих раненых. Отсюда же совершают диверсионные вылазки. Прятаться в таких галереях можно годами и даже с относительным комфортом.

- Везде водопровод, вентиляция, запасы воды, а местами даже электричество и интернет, - показывает начальник инженерной службы Антон Тимофеев. - Эти пещеры использовались боевиками в качестве жилых или штабных. Здесь по комнатам видно, что были помещения для отдыха, для работы.. и также - как вы видите - иногда здесь наверняка содержались пленники.

Найденные боеприпасы военные увозят за город

В кадр попадает крыса, которая скрывается за решеткой камеры.

Военные инженеры из России и Сирии собирают реактивные снаряды, мины, самодельные ракеты, которые бросили террористы и складывают их в очередное подземелье. Отходят на безопасное расстояние и взрывают.

Рядом в городок Кафр-Зайта в провинции Хама вернулись 25 семей. Один из жителей сапер Сирийской армии Мухаммед рассказывает: "Мы продолжаем разминирование города, чтобы сюда могли вернуться местные жители".

Возвращаются люди и в соседние города - Мурек и Хан-Шейхун.

- Сирийцы снова возделывают свои поля, оливковые и фисташковые рощи. Но только там, где уже тщательно поработали саперы. Найденные боеприпасы военные увозят за город. Туда, где сирийские разведчики нашли целую систему катакомб, - рассказывает Тимофеев.

Сдавая город за городом сирийским военным, боевики меняют тактику и уходят под землю

В этих пещерах, во времена Римской империи прятались христиане. Об этом рассказывается не только в православных писаниях (Сказание о семи спящих отроках эфесских), но даже в 18-ой суре Корана "Пещера". Примечательно, что коранические персонажи спрятавшиеся в пещере, чтобы уберечь свою веру и проспали там 309 лет.

Пещерами для христиан служили римские каменоломни, которые сначала расширяли и соединяли в катакомбы. В некоторых районах Сирии такие подземные сооружения имеют протяженность в несколько десятков километров.

Эти снаряды будут взорваны саперами

Если их не уничтожить, то террористы смогут в них прятаться еще очень долго. Обнаружить их убежища с воздуха не так просто. Да и бомбить те, что находятся в черте города нельзя - могут пострадать мирные граждане.