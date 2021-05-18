Госдума приняла три важные поправки в законы о пенсиях

Россиян будут информировать о предполагаемой будущей пенсии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки, которые касаются будущих и нынешних пенсионеров. Законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года. Всего россиян ждет три важных изменения.

1. Вводится беззаявительный порядок назначения некоторый пенсий.

Речь про те пособия, которые назначаются по предложению органов службы занятости (досрочные пенсии для безработных), страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности. Раньше они назначались только после заявлений граждан. Сейчас процесс решили упростить, чтобы никого не гонять с бумажками по кабинетам. Досрочную пенсию безработным предпенсионерам будут назначать по согласию человека, а прибавку за инвалидность - автоматически, со дня признания человека инвалидом.

- Предлагаемые проектом федерального закона изменения исходят из презумпции согласия гражданина на установление пенсии, увеличение ее размера. Они направлены на создание для граждан удобных условий реализации своего права на получение пенсии, отвечающих современным подходам оказания государственных услуг. Это соответствует тенденции осуществления процедурных действий без подачи гражданами заявлений, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

2. Сохранятся льготы для ветеранов села.

Сейчас, те из них, кто проработал в сельском хозяйстве не меньше 30 лет, получают надбавку в 25% к фиксированной выплате (чуть больше 1500 рублей). Но при переезде в город эта надбавка отменяется. Теперь она будет сохраняться, даже если пенсионеры захотят уехать за пределы сельской местности. Например, поближе к детям и внукам.

- Сельский труд никогда не был легким, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли он жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта, - пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

3. Россиян будут информировать о предполагаемой будущей пенсии.

Эта инициатива коснется женщин старше 40 лет и мужчин старше 45 лет. Пенсионный фонд будет раз в три года присылать им виртуальные «письма счастья». Они будут появляться в личном кабинете портала госуслуг. В них будет указан размер пенсии, которую человек будет получать в будущем, когда получит право выйти на заслуженный отдых. Расчет будет примерным, исходя из накопленных баллов и текущих доходов человека. При желании расчет можно будет получить в любом отделении ПФР. Подобная практика действует во многих развитых странах.

- Такое информирование позволит гражданину оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Например, те, кто получают зарплаты в конвертах, смогут понять, как сильно это бьет по их будущей пенсии.

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