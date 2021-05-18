Невидимая армия США: В Америке вскрыли сеть из 60 тысяч секретных агентов

Одна из основных задач этих «невидимых солдат» - электронная слежка и сбор информации Фото: EAST NEWS

У любой страны есть разведчики, спецназовцы и другие спецы для защиты своих интересов. Но в США пошли дальше и создали целую армию секретных агентов, которые формально не связаны с властями, и готовы браться за самые грязные задания.

Как выяснили журналисты издания Newsweek, эти люди выполняют свои задачи во всемирной паутине и реальности, с легкостью (пусть и не совсем законно) меняют личности и не оставляют следов.

НЕВИДИМКИ В БОЮ

Результатом длившегося два года расследования стала шокирующая информация – на службе у властей США есть настоящая «тайная армия», не подконтрольная и не подотчетная никому! Речь идет не просто о каком-то отряде для спецопераций, а о 60 тысячах «штыков», что, например, больше, чем вооруженные силы Австралии или Нидерландов. И даже в 10 раз больше, чем известные данные о подразделениях спецназа ЦРУ.

Самое странное, что эта армия годами оставалась полностью секретной, ведь многие ее бойцы работают под чужими именами и фактически никак официально не связаны с Пентагоном или ЦРУ, притворяясь бизнесменами или консультантами, а то и просто обычными служащими, выполняющими техническую работу.

Одна из основных задач этих «невидимых солдат» - электронная слежка и сбор информации. Хакеры на службе звездно-полосатого флага крадут засекреченные данные у других государств или организаций, пытаясь замести следы и «подставить» других людей, выполняя работу для АНБ и Пентагона. Есть у них и более тонкая работа: манипулировать общественным мнением или хотя бы пытаться. В общем, делать все то, чем с таким рвением за океаном обвиняют «русских хакеров».

По данным авторов расследования, за последние 5 лет в каждом подразделении военной разведки и специальных операций была создана группа, которая занимается в компьютерных сетях сбором информации или помогает проводить тайные операции.

Есть у американцев и своя «фабрика троллей». Тысячи людей ежедневно выполняют работу по составлению фальшивых резюме для американских «чекистов» - наполняют их профили в соцсетях, выписывают и оплачивают счета, имитирую различную деятельность в госорганах и в бизнесе. И все это для того, чтобы в случае необходимости «Штирлиц», который поедет за границу, или решит организовать тайную операцию в самих США, смог «нацепить» нужную личину и беспрепятственно пройти таможенный контроль или другую проверку, скрыв свою настоящую личность.

НАЕМНИК-ПОЧТАЛЬОН

Newsweek приводит историю одного из подобных подрядчиков, который фактически работает «почтальоном», каждое утро развозя корреспонденцию по фиктивным адресам, чтобы создать иллюзию реальности для зарегистрированных там лиц. Для вождения, кстати, он тоже использует фальшивые документы. Отставной армейский контрразведчик доставляет поддельные паспорта, водительские права, счета, письма и еще множество других бумаг, призванных «оживить» биографии несуществующих людей.

Подобные программы, относящиеся к категории самых закрытых тайн США (круче чем «совершенно секретно») есть практически в каждом силовом ведомстве – ЦРУ, Министерстве обороны, Агентстве национальной безопасности. И значительную часть подобной работы выполняют не госслужащие, а те самые частные подрядчики.

Кстати, по законодательству США, работать «под прикрытием» могут не так много ведомств, но в последнее время все больше сотрудников Пентагона, силовых структур и просто госслужащих используют фальшивые документы внутри самих США, например, чтобы проверять подозрительных выходцев из арабских стран или других мусульман, которые хотят устроиться на госслужбу.

При этом большая часть шпионов путешествует под своими настоящими именами, и если им нужно менять личность, то только на короткий промежуток времени, когда они уже добрались до места назначения. Еще один вариант проникновения предполагает банальный нелегальный переход границы «козьими тропами», например, в случае Афганистана и Пакистана, и в таком случае рыцарям плаща и кинжала вообще не нужны документы.

Но вот в тех самых считанных операциях, когда разведчикам надо полностью замаскироваться, спецслужбы придумали изощренные способы обмана даже биометрических датчиков, которые считывают отпечатки пальцев или сканируют сетчатку глаза. Для этого есть разнообразные способы: силиконовые накладки на пальцы, позволяющие имитировать папиллярные узоры на руках, или хитроумные хакерские методы. Например, одним из таких инструментов является программа «ExpressLane», которая позволяет не только воровать чужие отпечатки пальцев с биометрических терминалов по всему миру, но и подменять их при необходимости в самой системе, используемой на паспортном контроле. Кстати, в ходу до сих пор и такие «дедовски» способы как парики или более современные пластиковые маски, которые целиком накладываются на голову человека и способны изменить не только его внешность, но и возраст и даже вес.

АНТЕННА В ГОЛОВЕ

Несмотря на цифровой век, в невидимой армии США ценят и методы времен холодной войны. Одной и самых успешных операций этих бойцов, как говорят, было размещение особых «кирпичей» в Афганистане, в которые вмонтированы передатчики, способные принимать и отправлять информацию. Подобную технику, кстати, использовали и англичане в Москве, замаскировав само устройство под обычный камень.

Зачем такие сложности в наш век Интернета и умных устройств? Как отмечают подрядчики ЦРУ и других спецслужб, сейчас их противники контролируют каждый чих в глобальной сети, поэтому пересылать секретные донесения через обычный Интернет не так-то просто и безопасно. В результате американцы вынуждены использовать специальные устройства с шифрованием, замаскированные под обычные предметы, как, например, сотовый телефон, найденный у задержанного ЦРУшника Райана Фогла, который пытался завербовать офицера ФСБ.

В более опасных ситуациях некоторые агенты американских спецслужб даже используют одежду, в нити которой вплетены волокна, способные улавливать радиосигналы и, таким образом, превращающие обычного путника в «живую антенну» для передачи или приема секретных сообщений. Идет такой моджахед в тюрбане, а сам посылает из головного убора «импульсы» в Лэнгли.

Сама программа задействования такого множества агентов и людей по всей стране суперсекретна и, по данным СМИ, о ней не знают даже американские конгрессмены. Например, еще в 2013 году стало известно, что как минимум в 22 штатах полицейским, работающим под прикрытием, выдавали фальшивые документы безо всякой законодательной базы. Сами бывшие участники этого проекта жалуются на то, что подвергаются значительной опасности, и в случае захвата или ареста на них не будут распространяться меры защиты Женевской конвенции об обращении с военнопленными, и вообще могут расстрелять где-то «под забором».

Что ж, опасения не так уж и беспочвенные. Впрочем, пока лезть в действительно опасные, с точки зрения контрразведки страны, судя по материалам Newsweek, «наемники» не рискуют, а их география действий пока весьма скромная – Африка и Ближний Восток. Но не исключено, что по мере роста численности и оснащенности «частников» некоторые из них могут и замахнуться на Россию. Главное в этом деле - не получить по зубам...

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