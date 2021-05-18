«Его руки ходили сильнее и сильнее». Бывшая солистка «ВИА Гры» уличила Константина Меладзе в домогательствах

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник

Не успела Елена Проклова рассказать, как ее в 15-летнем возрасте трогал некий известный актер на съемках одного из фильмов, как одно за другим стали всплывать заявления в стиле #MeToo.

Сначала Ани Лорак намекнула, что продюсер и композитор Константин Меладзе пытался добиться ее расположения. Теперь о том же заявила бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник, сменившая в начале нулевых Надежду Грановскую, которая ушла в декрет.

ВИА-Гра. Та самая, настоящая. Первое трио Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У меня язык не поворачивается называть это домогательствами, - призналась вокалистка в эфире шоу «Звезды сошлись». - Ко мне проявили интерес. Но поскольку и с Костей, и с Валерой Меладзе я была знакома до этого предложения, не собиралась менять свою работу [в группе «ВИА Гра»].

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Татьяна объяснила, что поначалу все было замечательно и дружелюбно. Кроме одного но.

- Я себя сама за это, дура, ругаю, - сказала певица. - Все время себя винишь в таком. Он [Константин Меладзе] отвез меня в гостиницу. Я разделась до белья, чтобы он посмотрел, как на мне сидит костюм. Он так сам попросил. Я работала моделью, поэтому в купальнике мне не привыкать. Думаю, ну ладно, человек — интеллигентный, воспитанный. Ну разделась — неловко. Мне было 23 года. Потом он сказал, что в гостинице оставаться неудобно: «Поехали на студию, там останешься до завтрашнего дня, чтобы сразу потом начать работу с коллективом». Первый звоночек был, когда он очень не по-отечески меня приобнял. Очень! Хотя я не давала повода. Не кокетничала, не флиртовала.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Потом после тура меня с утра вызывают на ковер, - продолжила Найник. - Мол, что-то [продюсеру] не понравилось. Я приезжаю, а он спрашивает: «Ну что будем с тобой делать? Как-то у нас не получается — танцуешь плохо...не клеится». Мы общаемся, общаемся, но я не могу понять, в чем дело. Сижу, как кролик на удава. Так им восхищалась! Потом берет и сажает на колени. Взял за нижнюю часть бедра. Без романтики. Я сижу, не двигаюсь, меня скукожило. Его руки ходят у меня там сильнее и сильнее. Я дала отпор, после чего продержалась полгода в группе, но травля была мощная.

Как вспомнила Татьяна, после этого она получала фривольные сообщения от Меладзе — слов «малышка» там не было, обращения были более грубыми и жесткими. После в интервью Найник прочитала, что продюсер признавался, будто так и не понял, какой профессией владеет певица.

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