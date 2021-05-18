«Я была догадливой девушкой»: Ангелина Вовк вспомнила, как ее домогался друг Петра Тодоровского

Диктор Центрального телевидения и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» в эфире шоу «Звезды сошлись» вспомнила, как сама стала жертвой домогательств прямо на кастинге в Одессе

Волна признаний в формате #metoo постепенно охватывает и Россию. Громкие заявления уже сделали актриса Елена Проклова, певицы Ани Лорак и Татьяна Найник («ВИА Гра»). Проявила женскую солидарность и Ангелина Вовк. Диктор Центрального телевидения и ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» в эфире шоу «Звезды сошлись» (НТВ) вспомнила, как сама стала жертвой домогательств прямо на кастинге в Одессе в 1964 году. Если верить авторитетной звезде ТВ, то секс-харассмент существует в стране уже более полувека.

Кадр из фильма «Прощай»

- Я была уже не юной девушкой, мне было 22 года, - рассказала Ангелина Михайловна. - И поехала на кинопробы в Одессу. И режиссер сначала пригласил меня на концерт, потом в гости к Петру Тодоровскому, потом в ресторан. Я была догадливой девушкой и понимала, что за этим последует. И отстранилась, уехала. Тогда я написала [телеграмму или письмо] маме: «Киноактрисы из меня не будет, режиссер положил на меня глаз». Она ответила: «Чаечка моя, возвращайся домой!». Вернулась в Москву и решила, что карьера на этом закончилась. Но режиссер оказался таким молодцом, что все равно взял меня на роль. Но в жизни со мной не разговаривал. Когда я проходила мимо и говорила: «Здравствуйте!», он даже не смотрел в мою сторону. А на площадке говорил очень ласково.

Кадр из фильма «Прощай»

Судя по всему, речь идет о военной картине «Прощай», которую в 1966 году снял ветеран ВОВ, поэт Григорий Поженян по своему же сценарию. Ангелина Вовк сыграла там второстепенную роль Гали.

Как ни странно, в том письме маме молодая Вовк напророчила себе судьбу — после этого случая с отказом режиссеру в кино она больше не снималась, хотя окончила актерский факультет ГИТИСа.