«Росатом» отправил южноафриканским носорогам изотопы

Фото предоставлено Росатомом

В проекте по спасению животных участвуют ЮАР, Австралия, США и Россия. Суть проекта в том, чтобы сделать рог носорога малопривлекательным товаром для браконьеров, которые за последние 10 лет истребили более 9600 особей.

В Африке рога носорогов спросом не пользуются – в подавляющем большинстве случаев их контрабандой переправляют в Юго-Восточную Азии, где они широко используются в составе снадобий.

Поэтому защитники животных предложили способ защиты носорогов: в рог вводится нерадиоактивный изотоп, который «зазвонит» на устройстве обнаружения радиации при пересечении границы.

13 мая двум животным в рог ввели нерадиоактивные изотопы углерода и азота. В течение трех месяцев ученые и ветеринары будут наблюдать за состоянием животных, потом научная комиссия из представителей стран-участников проекта должна подтвердить, что изотопы стабильно находятся в роге и не причиняют вреда. Ученые также должны определить наиболее подходящий радиоизотоп и его количество.

Фото предоставлено Росатомом

Когда все будет готово, в Южной Африке начнут массово «прививать» носорогов от браконьеров. «Росатом» планирует поставлять радиоизотопы на финальной стадии.

- Мы невероятно гордимся тем, что играем ключевую роль в этой удивительной инициативе, которая поможет спасти животных от неминуемого исчезновения. Мы верим, что наука и особенно ядерная наука сыграют фундаментальную роль не только в защите носорога, но и в защите всей планеты, - отметил генеральный директор регионального центра «Росатом Центральная и Южная Африка» Райан Колльер.