Анекдоты: Большинство археологов - это женщины, потому что они как никто умеют копаться в прошлом

В Одессе:
- Скажите, мадам Рабинович, эта черная полоса в моей жизни когда-нибудь таки закончится?
- Конечно, Додик, вы же не вечный.
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Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.
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- В резюме вы указали, что имеете отношение к инфобизнесу, поясните поподробнее этот момент.
- Да самое прямое отношение имею: с блогершей живу...
* * *
Знаете ли вы, что при открытии бутылки с вином задействуется 14 мышц?
Фитнес - моя страсть!
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Судя по доходам депутатов, мировой наркотрафик проходит через Госдуму, а судя по принимаемым законам, там и заканчивается.
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Директор банка наконец-то выдал дочь замуж.
Попался жених, который не читал мелкий текст.
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- Два роллтона, майонез и полбатона хлеба.
- У вас есть наша VIР-карта?
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В Мытищах два скрипача избили боксера.
Что это - упадок российского спорта или подъем российской культуры?
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Люди, конечно, странные существа: Стивен Кинг их пугает, а Бургер Кинг почему-то нет.