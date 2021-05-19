Анекдоты: Большинство археологов - это женщины, потому что они как никто умеют копаться в прошлом

В Одессе:

- Скажите, мадам Рабинович, эта черная полоса в моей жизни когда-нибудь таки закончится?

- Конечно, Додик, вы же не вечный.

* * *

Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.

* * *

- В резюме вы указали, что имеете отношение к инфобизнесу, поясните поподробнее этот момент.

- Да самое прямое отношение имею: с блогершей живу...

* * *

Знаете ли вы, что при открытии бутылки с вином задействуется 14 мышц?

Фитнес - моя страсть!

* * *

Судя по доходам депутатов, мировой наркотрафик проходит через Госдуму, а судя по принимаемым законам, там и заканчивается.

* * *

Директор банка наконец-то выдал дочь замуж.

Попался жених, который не читал мелкий текст.

* * *

- Два роллтона, майонез и полбатона хлеба.

- У вас есть наша VIР-карта?

* * *

В Мытищах два скрипача избили боксера.

Что это - упадок российского спорта или подъем российской культуры?

* * *

Люди, конечно, странные существа: Стивен Кинг их пугает, а Бургер Кинг почему-то нет.