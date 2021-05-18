Со звездой советского кино Татьяной Бестаевой произошло несчастье

Татьяна Бестаева после тяжелой операции проходит реабилитацию в одной из московских больниц Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда-то актрису Татьяну Бестаеву называли секс-символом советского кино. В 60-е годы она считалась одной из самых красивых актрис и вела богемный образ жизни, у нее были толпы именитых поклонников. Но спустя годы артистка не просто коротает годы в полном одиночестве. Ей ампутировали ногу.

Татьяна Бестаева после тяжелой операции проходит реабилитацию в одной из московских больниц. Из-за последствия тяжелого заболевания 83-летней Татьяне Владимировне ампутировали стопу, сообщает сайт mk.ru.

Именитой пациентке потребуется протез и инвалидная коляска. Татьяна Владимировна - вдова, детей у нее нет. Так что без помощи сиделки не обойтись.

Татьяна Бестаева дебютировала в кино в 1958 году, сыграв главную роль в музыкальном фильме "Матрос с «Кометы»". Необыкновенную популярность принесла ей роль Палагны в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в 1964 году. Именно в этой картине она одна из первых советских актрис снялась обнаженной.

По словам Татьяны Владимировны, во времена СССР ее часто принимали за актрису Марину Влади. Она была близкой подругой Людмилы Гурченко. Актрисы вместе учились во ВГИКе. Нередко актрисы ссорились из-за киноролей. Людмила Марковна часто просила Татьяну Владимировну пойти вместе с ней за компанию на кинопробы. В результате роли, на которые претендовала Гурченко, доставались Бестаевой.

А вот из-за мужчин артистки не поссорились ни разу. "Вкусы у нас с Люсей были разные. Люсе нравились красивые мужчины, а мне - умные. Я часто шутила: «Мне красивого не надо, я красивая сама»", - вспоминала Бестаева.

Со временем их пути разошлись. Татьяна Владимировна так говорила о причинах: "Люся всегда болела за меня, поддерживала и помогала. Но Люда - актриса до мозга костей и всегда стремилась к лидерству, имея на это право и основания. Она любила меня, но стала несколько подавлять, а поскольку я тоже не из слабых, то постепенно наши пути разошлись".