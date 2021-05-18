Разведка предупреждает: Евросоюз готовится вылить «ушаты лжи» на Россию

Сергей Нарышкин выступил в необычном для руководителя секретной службы жанре - прямом обращении к народам европейского континента Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил в необычном для руководителя секретной службы жанре - прямом обращении к народам европейского континента: «Жители стран Европы, приготовьтесь, скоро на вас выльется новый «ушат лжи» о России». Так заканчивается его заявление, распространенное пресс-службой СВР, с предупреждением о готовящейся руководством Евросоюза клеветнической кампании по обвинению России в разжигании «антипрививочного» движения за рубежом.

Такой ход - открытое предупреждение о готовящейся военной, политической или информационной провокации - стал уже привычным в наше время нескончаемых политбоев. И, как правило, весьма эффективным, достаточно вспомнить о публичных разоблачениях подготовки «новых химатак» в Сирии жуликами из «Белых касок». Но в Сирии - гражданская война. Значит, раз руководитель российской внешней разведки предупреждает о грядущей информационной атаке на Россию, в Европе тоже война? Выходит, так. На политической, санкционной и пропагандистской войне открывают еще один фронт - «ковидный».

Страсти по признанию российской вакцины «Спутник V» регулятором в Евросоюзе кипят с начала года. Причем проблемы с производством и распределением собственных вакцин в ЕС тоже очевидны давно. Они уже спровоцировали коллективные письма с протестом против «несправедливого» централизованного распределения, а во Франции даже раздались призывы из-за этого покинуть Евросоюз. В середине марта сообщалось, что официальный представитель ЕС все же заявил, что Евросоюз рассматривает возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Агентство Reuters, сообщившая об этом, назвало происходящее «немыслимым», отметив, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями».

Но затем процесс увяз, и похоже, надолго, если не совсем. В конце марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заявил: «Нам абсолютно не нужен «Спутник V».

Но в чем смысл обвинения России в противодействии вакцинации в странах Европы? Ведь оно само по себе абсурдно и под стать утверждениям о стремлении Москвы развалить Евросоюз, ее способности выбрать в Америке нужного ей президента, взорвать любой оружейный склад в странах НАТО. Нарышкин четко указывает мотивацию провокаторов: «неджентльменская конкуренция, банальная коррупция или бесчеловечная политика». Страдания и смерти людей для руководства ЕС, увы, вторичны. На первом месте - только политические цели.

В последние недели, несмотря на обнадеживающие новости из некоторых европейских стран об отмене жесточайших антиковидных мер, включая комендантский час, медики все настойчивее предупреждают о новых волнах эпидемии и обнаруживают новые штаммы смертоносного вируса. Провал Евросоюза с массовой вакцинацией очевиден всем. А тут подкатывает что-то новое, непонятное и грозное. То есть обвинить европейцам своих политиков, уже показавших всю несостоятельность в борьбе с ковидом, опять будет в чем.

Новые локдауны, обвал еще одного туристического сезона, истерическая тоска населения по нормальной жизни ведут к новым экономическим и социальным проблемам. Политики решить их не способны. А значит, поможет простое, но уже проверенное временем средство: это все русские! Неважно, хакеры ли, Боширов ли с Петровым, ФСБ или СВР - это русские все устроили! Или помешали нам все устроить как надо… Да какая разница?

Общая беда - небывалая в истории человечества пандемия - не сплотила страны мира в борьбе с неизвестной заразой, а только обострила уже существующие международные проблемы и даже добавила новые. Перед надвигающейся угрозой новых социально-экономических потрясений в странах Евросоюза его лидеры, понимая провал массовой вакцинации и срыв уже объявленных сроков формирования популяционного иммунитета и возвращения к нормальной жизни, решили обвинить во всех бедах понятно, кого.

«Ушаты лжи о России», о которых предупредил Нарышкин, для этого и готовятся. А разведка, по определению, никогда не врет. Но и источники свои, по определению, никогда не раскрывает.