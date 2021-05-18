Екатерина Варнава: "Я безработная, все закончилось"

Сейчас Варнава мечтает о собственном шоу на телевидении Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Екатерина Варнава была одной из ярких участниц Comedy Women. Много лет она выступала на сцене популярного шоу. Теперь же девушка безработная, о чем и сообщила режиссеру Федору Бондарчуку.

"По факту я безработная. Так получилось, что мосты сжигаются. Контракт закончился, все закончилось. Нужно пробовать себя в чем-то еще", - рассказала Екатерина Варнава.

Сейчас она мечтает о собственном шоу на телевидении. Не так давно она попробовала свои силы на театральных подмостках. "Театр - это не то чтобы мое хобби, а просто другой мир. Не жалею ни секунды, что меня кинули в такие испытания", - поделилась артистка в программе "Кино в деталях" на СТС.

Со своим нынешним женихом Александром Молочниковым она как раз познакомилась на театральной почве, когда пришла пробоваться на роль в его постановке. Звезда Comedy Woman задействована в спектакле режиссера "Бульба. Пир". Варнава играет Собаку Бульбы.

Актриса и режиссер съехались и свили романтическое гнездышко в самом центре Москвы. При этом у Екатерины есть собственное жилье, но там сейчас идет ремонт. Девушка входит в список Forbes по уровню своих доходов, так что может себе позволить многое в финансовом плане. При этом ее мужчина против того, что переезжать к ней. "Он сказал: «Никогда». Ему неловко жить в чужой квартире", - призналась 36-летняя юмористка.

Влюбленные счастливы друг с другом. Тем не менее, ранее артистка признавалась, что в отношениях с постановщиком есть и свои минусы. "Самое ужасное - жить с фотографом, оператором или режиссером. Ты сразу являешься лабораторной мышью, потому что на тебе все эксперименты сразу проводят. Конечно, это офигенные профессии. Но я вот ненавижу сниматься…", - откровенничала она.