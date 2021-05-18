Геннадий Онищенко: У нас, в разной степени готовности, несколько новых вакцин. Какая из них будет четвёртой - пока секрет

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич! А вот сегодня президент Владимир Путин, встречаясь в Кремле с дипломатами, сказал, что у нас в стране разрабатывается четвертая вакцина от коронавируса. Вы можете нам по секрету рассказать, мы никому не скажем?

- У нас много разрабатывается (вакцин), не только - четвертая. Четвертая, наверное, подходит уже к стадии каких-то реальных испытаний.

- Каких испытаний?

- Реальных, когда уже можно использовать вакцину - в экспериментальном режиме.

- А что это за вакцина?

- Я не могу вам сказать, что это за вакцина, потому что их несколько.

- Несколько четвертых?

- Александр, просто вакцины - на разных стадиях находятся, в разной степени готовности. Вот какая из них сейчас идет следующей по порядку, я сказать не могу. Но то, что выполняется не одна разработка, это вполне естественно.

- А - где?

- Это и в тех же центрах, которые уже сегодня отличились разработкой вакцины, и в тех, которые еще даже нигде не звучали. Поэтому, есть такое у нас. И - слава Богу.

Прививаемся мы только плохо. Надо лучше прививаться.

- Вот сегодня про футбол полосу дала «Комсомолка», и там вы как раз предлагаете не пускать на матчи не привившихся болельщиков. Скажите, а вот для чего еще новые вакцины требуются, если у нас и так уже три есть?

- Что, есть норматив какой-то, что ли - сколько должно быть вакцин? Просто ученые работают, и у них получается, и слава Богу.

- То есть, мы можем и четвертую, и пятую, и шестую, и седьмую вакцины получить?

- Можно и двадцатую сделать. Дело ж не в этом. Науку ж не остановишь, она продолжает работать. И этому надо радоваться, а не пытаться там все регулировать.

- Когда же мы ее получим - очередную вакцину, четвёртую?

- Александр, ну, гадания на кофейной гуще никому не нужны. Когда будет, тогда и будет.

- Ну, если президент сказал послам, значит, - скоро уже.

- Ну. и что? Будет она…

- Это значит, щит наш санитарный станет еще крепче, да?

- У нас биологический щит есть. А в законе имеется понятие - «биологическая безопасность».

И вакцины, они не только против одной инфекции, но и - многих других, против разных инфекций, которые были, которые новые появились. И вот вакцины эти - они как раз являются главной составляющей биологической безопасности нашей страны.

- Спасибо большое. Я все президенту расскажу, что вы вон как углубили его информацию.

- Ну, ладно, не надо рассказывать. Давай...

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