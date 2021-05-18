Певица Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" под третьим номером

Певица Манижа Фото: REUTERS

18 мая в Роттердаме состоится первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2021". Ровно в 22:00 по московскому времени начнется прямая трансляция с выступлением участников.

В этом году на международном конкурсе будет певица Манижа. Она выступит под третьим номером с песней "Russian Woman".

Ранее из репетиций было ясно, что всего в выступлении будут задействованы пять человек - исполнительница Манижа и еще четверо ее бэк-вокалистов, которые отвечают за шоу на сцене.

Как писал сайт kp.ru, кандидатура Манижи Сангин для участия России в конкурсе "Евровидение-2021" была выбрана по результатам национального отбора 8 марта. Именно ей удалось покорить публику и обойти группы #2Маши и Therr Maitz.

В прошлом году организаторы "Евровидения" объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавирусной инфекции, поэтому Роттердаму пришлось лишний год ждать главного европейского песенного действа.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2021 можно на нашем сайте.