Первый полуфинал "Евровидения" стартовал в Роттердаме

18 мая певица Манижа представит Россию на "Евровидении" Фото: REUTERS

18 мая в Роттердаме стартовал первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". В этом году представлять Россию будет исполнительница Манижа, которая выступит третьим номером.

29-летняя певица исполнит нашумевшую песню "Russian Woman". Вместе с ней на сцене будет еще четыре человека - это бэк-вокалисты.

Ранее сообщалось, что певица Манижа стала участником от России на конкурсе "Евровидение-2021" по итогам национального отбора и зрительского голосования. Россия принимает участие в "Евровидении" с 1994 года. На сегодняшний день на счету нашей страны одна только одна победа (Дима Билан), четыре "серебра" (Алсу, Дима Билан, "Бурановские бабушки", Полина Гагарина) и четыре "бронзы" ("Тату", "Серебро", дважды Сергей Лазарев).

Смотреть прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2021 можно на нашем сайте.