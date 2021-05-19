Танцевать без ног Маресьеву было легче, чем управлять истребителем: Что правда, а что - вымысел в «Повести о настоящем человеке»

Звезды советского кино Павел Кадочников и Людмила Целиковская исполнили сцену танца Маресьева после восстановления - она была и в жизни. Фото: Кадр из фильма

«Повесть о настоящем человеке» о подвиге Алексея Маресьева до сих пор входит в школьную программу. Весна 1942-го - наш самолет подбит, летчик чудом выжил, упал в лесу, долго пробирался к своим, лишился ног, но через год вернулся к полетам и снова сбивал самолеты врага. Почти фантастическая история. Что в ней правда, а что - художественный вымысел сначала автора «Повести о настоящем человеке», а потом и режиссера одноименного фильма? Об этом «КП» спросила у известного историка, автора серии книг об авиации в период Второй мировой Дмитрия Хазанова.

В 80 ЛЕТ ПЕРЕПЛЫВАЛ ВОЛГУ

Алексей Маресьев. Фото: Wikimedia Commons

- Маресьев был единственным летчиком, кто воевал в небе во Вторую мировую без ног?

- У нас были и Захар Сорокин, и Леонид Белоусов, и Александр Грисенко. Были примеры у британцев и немцев. Но символом победы духа стал именно Маресьев. Почему? Во многом благодаря книге Бориса Полевого.

- Образ в книге сильно отличается от оригинала?

- Полевой, как я полагаю, создал все-таки собирательный образ. В нем и был пилот, о котором мне рассказывал тогда живой летчик из 63-го гвардейского истребительного авиаполка, который тоже лишился ног, но вернулся в строй. И тоже воевал, но не на истребителе, а на У-2. Полевой что-то взял и из биографии того героя.

- И потому одну букву в фамилии реального героя поменял?

- В том числе. Почему еще именно Маресьев стал символом героизма в небе: во время Курской битвы он сбил два новейших немецких истребителя «фоккевульф» Fw 190. А ведь ими управляли асы из дивизии «Рихтгофен».

- То есть он не просто воевал без ног - а очень успешно воевал?

- Да, и это просто невероятно! Тренировками занимался постоянно. Сложно поверить, но в 80 лет он переплывал Волгу в родном Камышине в том месте, где ее ширина превышала два километра. В общем, всю жизнь проявлял невероятную самоотверженность. Из всех летчиков с похожими травмами, поднимавшимися в небо, Маресьев оказался самым ярким.

5 удиви ельных фактов. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАШЛИ ЕГО САМОЛЕТ?

- Насколько сильно книга и фильм отличаются от реальной истории?

- Когда Маресьев был сбит в апреле 1942-го, приземлился он все-таки на нашей, а не на оккупированной немцами территории - как в книге и фильме. Другое дело, что это оказалось совсем безлюдное место. Чтобы выбраться к людям, пришлось довольно долго ползти. Апрель выдался холодным, ноги были сильно повреждены. Добирался фактически ползком.

- Его самолет при падении не взорвался?

- Нет. Ориентировочное место падения его самолета Як-1 в 2000-е годы определили поисковики (а сам самолет наши обнаружили той же весной 1942-го. - Ред.).

- У Маресьева была схватка с медведем?

- Была, он это сам позже подтверждал.

- Медведя можно убить из табельного пистолета?

- Раз пилот выжил, значит, да.

Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Алексей Маресьев встретились на записи передачи для Центрального телевидения. Фото: Владимир САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

КИНО И ЖИЗНЬ

- Как Маресьев относился к своему образу в кино?

- Это надо было узнавать у него при жизни, но вряд ли то, как его сыграл Павел Кадочников, суперзвезда советского кино, могло не понравиться. А еще в этом фильме снимался Борис Бабочкин (ранее сыгравший Чапаева. - Ред.) Выдающие актеры внесли лепту в героизацию и Маресьева, и всей этой истории.

- Сколько он сбил самолетов противника?

- До того как Маресьева сбили в апреле 1942-го, он подбил три самолета. После возвращения в строй, с июня 1943-го, подтверждено еще 4 сбитых немецких самолета. Речь о личных победах. Последний сбитый был в конце 1943 года. Но и у самого Маресьева был уже не Як-1, а Ла-5. Это самолет ему нравился. Притом он попал с ним в серьезную аварию накануне Курского сражения. При взлете что-то случилось, налетел на какую-то колдобину... И очень переживал, что его отстранят от полетов. А Маресьев очень хотел биться в небе над Курском.

- А боевых вылетов у Маресьева было сколько?

- Около 80.

- Его допустили к полетам, нарушив правила?

- Нет. Он смог успешно пройти медосмотр. Показал, что может уверенно двигаться. Сказал: «Я вас не подведу», и подтвердил это в небе.

Справка "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Маресьев и правда танцевал перед медкомиссией?

- Да, действительно, танцевал. И ходил легко. Кстати, танцевать проще, чем управлять Ла-5!

- Что написано в наградном листе о представлении Маресьева к званию Героя Советского Союза?

- Там подтверждается семь личных побед в небе. Представили к званию Героя как раз после Курской битвы. А затем перевели в инструкторы.

- Почему перевели? Он перестал справляться с летными нагрузками?

- Не думаю. Маресьев был очень хорошо тренирован. Мне кажется, его просто хотели во что бы то ни стало уберечь от гибели. Потому и перевели на другую работу, убрав с фронта. Кроме того, его опыт был очень полезен начинающим летчикам.