Вопрос дня: А к чему надо быть готовым сегодня? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, профессор РГГУ:

- К тому же, к чему должен быть готов человек с тех пор, как он только слез с дерева: защищать свою семью и территорию, где родился и живешь. Причем не только от внешних врагов, но и от внутренних угроз. Человек обязан готовиться к любым препятствиям - поменять профессию, попасть в тюрьму, но остаться собой. Наш человек должен быть упругим и мобилизованным всегда!

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Всегда надо быть готовым к труду и обороне. Сегодня не менее 10 тысяч детей с красными пионерскими галстуками в стране считают патриотизм и любовь к Родине важным качеством.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-председатель Движения автомобилистов России:

- В условиях сложной международной обстановки надо учиться патриотизму. Готовность к трудностям черпайте из «Повести о настоящем человеке» и «Молодой гвардии».

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Ельцина:

- Скажу, к чему не надо быть готовым. В клятве пионеров было: «как завещал великий Ленин и как учит коммунистическая партия». Вот этого не надо. Клятвы - это вообще грех. Притом позитив у пионеров был - походы, костры, взаимовыручка. Одна готовность нам необходима: верить в страну, которая есть здесь и сейчас. А не в ту, про которую рассказывают в прошлом.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Недавно меня молоденькая журналистка, устанавливая съемочную аппаратуру, спросила: «Вы готовы?» Когда я ответил: «Всегда готов!», увидел в ее глазах непонимание. Желательно, чтобы готовность была к тому, что что-то выйдет за рамки привычного. Буераки постоянно встречаются и в профессии, и в жизни.

Вера ЛОМОВА, читательница сайта KP.RU:

- Надо быть готовой к лету! И к большой любви. А ковид мешает похудеть и потусить. Страшно ходить в спортзал и кафе. Но ничего, сделаю прививку и наверстаю.