Ирина Слуцкая высказалась о домогательствах в фигурном катании: "Через постель прыжок в четыре оборота не сделаешь"

Двукратная чемпионка мира и депутат Госдумы Ирина Слуцкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Титулованная фигуристка Ирина Слуцкая преуспела не только в спорте. На премии MAMA's AWARDS 2021, состоявшейся накануне, ее отмечали за воспитание троих детей: 13-летнего Артема, 10-летней Вари и малышки Киры, которой осенью исполнится два года. При этом многодетная мама успевает работать: она - депутат Московской областной думы. Чем спортсмены и артисты могут быть полезны в политике, и есть ли харассмент на катке, Слуцкая рассказала kp.ru за кулисами премии.

- Вы уже видели популярный в соцсетях предвыборной ролик экс-"татушки" Юлии Волковой, где она обращается к ивановским женщинам-труженицам? Что скажете - нужны нам звезды в парламенте? - поинтересовалась "КП" у чемпионки.

- Нет, ролик не видела. Но для меня более странно, если в законодательные органы приходят только юристы и экономисты, - поделилась Слуцкая. - Ведь когда мы, профессионалы в своей области, например, сталкиваемся со строительством спортивных объектов, где нет самых важных и нужных помещений, это ненормально. А юрист просто не задумывается о том, что хоккеисту нужен банальный душ. Или, например, сцену размещают рядом со строительной площадкой, где работает самосвал, потому что экономисту так выгоднее. И как будет работать артист, он не думает. Поэтому я считаю, что в Думе должны быть представлены люди совершенно разных профессий: медики, спортсмены, артисты, грамотные управленцы, которые проконтролируют, чтобы закон можно было исполнить на практике. Любая сфера деятельности должна работать.

Если человек без профильного образования идет на должность, например, министра, для меня это грустно. Но если спортсмен идет и возглавляет спортивный комитет, чтобы решить накопившиеся проблемы, это другое дело. К чему эти стереотипы: если ты спортсмен, артист - ты априори дурак? Вы знаете, сколько литературы читает рядовой ученик театрального училища? Начиная с Эзопа и заканчивая всеми томами Чехова! Говорят, спортсмены дураки, потому что они не учатся. А ничего, что я спортсменка и закончила три института - это никого не смущает? Поэтому от стереотипов надо избавляться.

- Шоу-бизнес захлестнула волна признаний в домогательствах: Ани Лорак, Елена Проклова и другие звезды откровенно рассказали о принуждении к интиму, после чего столкнулись с травлей. Как по-вашему, об этом надо говорить публично?

- Если этот опыт был по обоюдному согласию, то зачем об этом говорить? А если это был из ряда вон выходящий случай, то на это есть правоохранительные органы. И нужно вспоминать о таком не через - дцать лет, а по горячим следам. Мне кажется, если человек попадает в такую ситуацию, он быстро выбирает: либо он на это соглашается, либо разворачивается и уходит.

- На харассмент жалуются не только в шоу-бизнесе. Цискаридзе и Волочкова, например, рассказывали о вопиющих случаях в балете. А в спорте, например, фигурном катании, такое случается?

- Упаси бог, у нас 15-летние дети занимаются, вы что?! Это подсудные дела. В фигурном катании такого нет. У нас жесткий, сложнокоординационный вид спорта. Даже если твой путь ляжет через постель, ты не выйдешь на лед и не выполнишь прыжок в три-четыре оборота. Точно также и допинг в нашем виде спорта более, чем загадочный. Если я вам дам сейчас огромную допинговую пилюлю, вы наденете коньки и все равно ничего не сделаете...

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