Кто взламывает соцсети звезд: Волочкова подозревает бывшего мужа, а Киркорова предала помощница

Киркорова предали ближайшие помощницы, которым он доверял. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не так давно СМИ сообщили о взломе одной из крупнейших социальных сетей Facebook. Причем о взломе нешуточном. На одном из форумов были выложены данные более чем 533 миллионов пользователей из 107 стран мира. Хакеры придали огласке номера телефонов, электронные адреса, даты рождения и другую личную информацию. Россиян в этом списке относительно немного - всего около 10 миллионов. Но и от этих цифр, если честно, становится как-то не по себе.

Создатель социальной сети Марк Цукерберг уже поспешил выразить соболезнования всем пострадавшим, а также заверил, что в ближайшее время система безопасности Facebook будет улучшена. Впрочем, эксперты по делам кибербезопасности все равно бьют тревогу. По их мнению, благодаря слитым в сеть данным пользователей, огромное количество мошенников начнет выдавать себя за других людей. Начнется целая волна преступлений в виртуальном пространстве, связанных со взломами аккаунтов и списанием средств со счетов.

Для таких опасений есть все основания. Ведь это далеко не первый случай, когда социальные сети и личная информация не только простых пользователей, но и знаменитостей оказывается под угрозой. Уж кого-кого, а звезд хакеры не жалеют совсем, регулярно радуя общественность сливами личных переписок, обнаженных фотографий, ну а себя - списанием средств с их пухлых банковских счетов.

Филиппа шантажировали через Одноклассников

Филиппа Киркорова в свое время предали люди из его же команды. Пиарщица Вера Японцева и деловой партнер Нина Юрова работали с артистом более 10 лет. А потом вдруг взломали страничку Киркорова в Одноклассниках и личную почту и, по словам Филиппа, стали шантажировать его.

Киркорову повезло, что отдел «К» сразу выявил, что личную почту Киркорова взломали именно эти дамы.

- Я знал этих девушек десять лет. И когда писал заявление в полицию, я не мог подумать, что это они, - говорит Киркоров.

Более полугода женщины провели в изоляторе, но потом Филипп решил их простить.

- Я лишился большого архива документов, фотографий, песен. Этим девушкам грозило от 7 до 15 лет тюрьмы по статье «вымогательство в особо крупных размерах», но я решил простить их. Они будущие матери, и вся жизнь у них впереди. У меня умерла мама, и я представляю, как тяжело сейчас матерям этих девушек. Поэтому я попросил суд о снисхождении к ним при вынесении приговора, - подчеркнул Филипп.

Грудь Дженнифер Лоуренс и попа Селены Гомес

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс снимала пикантные фото для своего бойфренда. Фото: face to face/Instagram

Самый известный слив фотографий произошел 31 августа 2014 года, когда в сети появились откровенные снимки Дженнифер Лоуренс, Кейли Куоко, Кейт Аптон, Арианы Гранде, Кирстен Данст, Леи Мишель, Селены Гомес и еще около ста знаменитостей. Больше всех, как известно, тогда пострадала звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. В распоряжении хакеров огромный архив, насчитывающий около 50 ее обнаженных фото, а также серия видео, которые Лоуренс сделала в домашней обстановке для своего бойфренда.

Примечательно, слив не отбил у Дженнифер страсти к эротической съемке. И когда хакеры вновь взломали ее аккаунт еще раз , уже в 2018 году, то также обнаружили там серию пикантных фотографий, сделанных актрисой уже более профессионально.

Пикантное видео Королевой и Тарзана

Наташа Королева и Сергей Глушко долго искали злодеев, похитивших их домашнее видео. Фото: Александр КЕЛТИК/Global Look Press

Наташа Королева и Сергей Глушко долго искали злодеев, похитивших их домашнее видео.

Многие российские знаменитости радуют взломщиков «клубничкой». Самый массовый слив кадров 18+ случился 2017 году, когда жертвами злоумышленников стали сразу несколько десятков знаменитостей, среди которых

Наташа Королева и ее муж Тарзан, телеведущая Анфиса Чехова, бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана, Митя Фомин и многие другие.

Анфиса Чехова выкладывает в соцсетях смелые кадры. А уж что хранится в ее телефоне! Фото: achekhova/Instagram

- У них мой личный архив, - рассказывала в соцсетях Алана Мамаева. Переписки, видео, фото, контакты. Они уже два года пытались эти видео выложить. В полицию я не могу идти.

Самым циничным в этой истории является тот факт, что, перед тем как выложить сексуальный компромат в сеть, хакеры требовали у своих жертв деньги.

Видео интимного содержания шантажировали и Тарзана с Наташей Королевой. Стриптизер потом объяснил, что потерял телефон, и преступники завладели его личными материалами. Все это впоследствии было опубликовано в соцсетях.

Интимная переписка балерины

Хакеры слили в сеть сообщения, которыми Анастасия Волочкова обменивалась с экс-супругом. Фото: volochkova_art/Instagram

Хакеры, взломавшие телефон Анастасии Волочковой, денег у примы не просили, просто разместили на одном из хейтерских аккаунтов в Инстаграме ее переписку с бывшим мужем Игорем Вдовиным, где мужчина обзывает артистку последними словами и требует отставить его в покое. Балерина уверена: к этому причастен ее бывший супруг.

- Много лет назад он одолжил у меня 3 миллиона долларов, деньги до сих пор не вернул, но по-прежнему делает мне гадости. С его подачи в Инстаграме появлялись эти грязные аккаунты, где боты (фальшивые аккаунты) писали обо мне гадости. Я неоднократно обращалась на Петровку, в Управление «К», но, увы, им лишь удалось выяснить, что преступники ведут этот блог с иностранного сервера. Правда, чуть позже аккаунт удалось закрыть, но разоблачить негодяев полиции пока не удалось, - говорит Анастасия Волочкова.

А вот телеведущую Дану Борисову не раз показывали в соцсетях в любых видах. Были и пикантные фото, и видео порнографического содержания, и переписки с предложением заняться эскортом, и многое другое.

- Один раз телефон вскрыл мой бывший, опубликовав потом в соцсетях мои обнаженные фотки. Видимо, таким образом он мне мстил за то, что я его бросила, - вспоминает Дана Борисова.

Впрочем, Дану однажды развели на деньги и без всяких сливов.

- После развода я решила продать одну из машин. В первый же день, когда я разместила объявление, мне пришло сообщение от девушки в WhatsАpp, которая была готова перевести мне в качестве аванса 50 тысяч рублей на карточку и купить машину не глядя, - рассказывала тогда телеведущая.

Потенциальная покупательница сказала Борисовой, что сейчас находится в Китае и прилетит только через три месяца. Тогда же и заберет машину. Однако вместо перевода денег на счет Борисова получила еще один звонок от мошенника.

- Мне позвонил человек из Сбербанка, который сказал, что хочет убедиться, что деньги в целости и сохранности придут на мой счет, и я должна подтвердить это, назвав кодовое слово. И хотя я десять тысяч раз слышала, что кодовое слово нельзя называть, я его все-таки назвала, - добавила Борисова.

Через несколько минут телеведущей пришло СМС, в котором сообщалось, что все деньги были списаны. А это ни много ни мало 240 тысяч рублей.

А КТО ЕЩЕ?

Фото обнаженного Чумакова опубликовали в Инстаграме

Алексей Чумаков не захотел платить вымогателям. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

С супругов-артистов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова аферисты хотели получить несколько десятков тысяч долларов. А когда Алексей предложил им всего 500 долларов, искренне оскорбились и выложили в открытый доступ его снимок, где артист загорает нагишом на нудистском пляже. Причем хакеры выложили компромат из архива Чумакова в Инстаграме модели Виктории Лопыревой. Естественно, предварительно взломав его.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Как уберечь свои данные в интернете

Есть ли шанс уберечь себя и свои данные? На этот вопрос мы попросили ответить основателя одной из крупнейших социальных сетей России Illumimapi Михаила Сомова.

- В эру цифровых технологий и виртуализации социальной жизни необходимо относиться к своим персональным данным так же ответственно, как вы относитесь к своим личным документам и деньгам. Ваши номера телефонов, названия аккаунтов в социальных сетях и паспортные данные, к большому сожалению, уже известны злоумышленникам, которые получают эту информацию за деньги у недобросовестных сотрудников организаций, хранящих эти данные. Далее получить доступ к вашим аккаунтам и счетам лишь дело техники и социальной инженерии.

Основные цели, которые мошенники могут преследовать:

- Вывод денежных средств с ваших счетов.

- Использование ваших аккаунтов в соцсетях или телефонного номера для сбора средств по заранее подложным документам и информации.

- Вымогательство через шантаж публикацией личных переписок и интимных фотографий.

Обезопасить себя можно, применяя последние технологии защиты личных данных. Так как смартфоны являются средством доступа и защиты одновременно, необходимо закрыть доступ в смартфон сложным паролем, Face ID или Touch ID. Настроить двухфакторную аутентификацию на все почтовые ящики и аккаунты в социальных сетях через специальные приложения, а не через код-пароль через СМС, так как мошенники могут сделать дубликат сим-карты, и когда вы это обнаружите, ваши данные и аккаунты уже будут взломаны и украдены.

Не записывать свои пароли как есть в компьютерах, почте или смартфоне, а записывать только подсказки этих паролей, если вы их не можете запомнить. Файлы с такими данными также надо закрывать и шифровать сложным паролем.