Тяжелая судьба актера Владимира Федорова: в 14-лет тянул семью, четыре раза женился, потерял двух сыновей

Это он сыграл Черномора в фильме Птушко "Руслан и Людмила" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Владимир Федоров, наш Тирион Ланнистер и самый известный "маленький актер" советского кино. Это он сыграл Черномора в фильме Птушко "Руслан и Людмила" и Туранчокса в "Через тернии к звёздам". А еще Владимир Анатольевич был физиком-ядерщиком, двадцать лет проработал в Курчатовском институте и мастером по ремонту электроприборов. В восьмидесятые-девяностые к нему ходила ремонтировать иностранную технику чуть ли не вся Москва.

"Он был человеком с большим сердцем и трудной судьбой, сумевший прожить свою жизнь достойно", - пишут в Facebook Владимира Анальевича его многочисленные друзья.

На долю Федорова выпало многое. В том числе - смерть двух сыновей. Но он сумел пережить этот удар и не возненавидеть людей, по чьей вине произошла трагедия.

"Я родился в 1939 году. На свет я появился с большой головой и необычно короткими ручками и ножками — человек-такса, можно сказать, или бассет-хаунд", - писал он о себе.

Согласно апокрифической истории, которую он любил повторять, акушерка, принимавшая роды, якобы сказала матери:

"Надо его заформалинить, мамаша, для коллекции. Такого у нас еще не было. А вы не расстраивайтесь. Вы молоды и красивы. У вас еще будут хорошие дети".

Явно, такого не было и быть не могло. Невозможно представить себе, что в Советском Союзе могли предложить "заформалинить" живого человека. Но этот миф Владимир Анатольевич тщательно оберегал и тиражировал. Очевидно, для него это была метафора материнской любви. Он рассказывал во всех интервью, что, пренебрегая советом "заформалинить" "мать прижала его к себе и при первом удобном случае дала деру из роддома".

"Именно из-за этой любви у меня никогда не было комплексов по поводу моей внешности", - заключал Федоров.

Владимир Федоров в роли магната Туранчокса с планеты Десса из фильма «Через тернии к звездам»

В детстве он увлекся электроникой. А в седьмом классе смог зарабатывать первые небольшие деньги мелким ремонтом, починкой бытовых электроприборов и швейных машин. В те годы отец ушел из семьи, мать слегла в больницу и 14-летнему Володе, чей рост не превышал 130 сантиметров, пришлось стать главным мужчиной в семье и воспитывать практически в одиночку двух младших братьев.

Удивительно, что при всех обстоятельствах Федоров умудрялся жить полной жизнью. Помимо любимой физики - занимался живописью, любил джаз и красивых девушек, которые, к слову, любили его, практически, как Тириона Ланнистера.

Однажды в джаз-клубе он и познакомился с Александром Птушко, предложившем ему роль Черномора. Играть было непросто, к тому же Федоров решил исполнять все каскадерские трюки сам. И, как признавался, ему было "очень страшно". Но после выхода фильма в 1972 году Владимир Анатольевич стал знаменитым на весь Союз, а роли посыпались одна за другой.

Вскоре Федоров сменил должность в Курчатовском институте (откуда его выгнали за инакомыслие) на театральные подмостки. Всю жизнь он дисидентствовал и шел против системы, а в конце восьмидестых был случай, когда на него даже завели уголовное дело. Кто-то настучал, что он якобы распространяет порнографию. В квартире физика провели обыск, нашли видеокассеты «Однажды в Америке» и «Женщина французского лейтенанта». Все, затаив дыхание, ждали, что же будет, но никто не хотел особенно заступаться. Неожиданно "свершиться правосудию" помешал Никита Михалков. Режиссер лично вписался в эту историю и засвидетельствовал, что фильмы - никакая не порнография, а шедевры кинематографии, получившие "Оскаров". После заступничества Михалкова Федорова оставили в покое. А он до конца жизни оставался благодарным Никите Сергеевичу, хотя и не разделял его политических взглядов.

"Моё хобби - моя жизнь в моём теле", - говорил Владимир Анатольевич.

Умер Владимир Федоров, наш Тирион Ланнистер и самый известный "маленький актер" советского кино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым радостным и самым страшным днем в его жизни стало рождение его старшего сына Или. Мальчки родился совершенно здоровым. И то, чего больше всего боялся Федоров - не произошло.

- В институте меня поздравляли, сказали - беги скорее за цветами. Я побежал, - вспоминал он. - А потом - в институт позвонили снова и сказали, что ребенок умер. Медсестра взяла его на руки и уронила...

Через полтора года, в разгар съемок "Руслана и Людмилы", в семье Федоровых появился еще один сын Миша, которому судьба отвела недолгую жизнь. Мишу убили воры, забравшиеся в квартиру.

Актер был четырежды женат. От третьей жены у него остались две дочери, причем младшая унаследовала болезнь отца.

Но семейное счастье Федоров обрел с четвертой женой, Верочкой, с которой познакомился в 2000 году. Несмотря на то, что Вера была моложе его на 35 лет, а друзья криком кричали, что она выходит замуж за прописку в Москве, Вера оказалась любящей женой, "полюбившей так, как можно только мечтать". Долгие годы она ухаживала за Федоровым, когда у его случился инсульт, а потом - начались проблемы с сердцем.

До конца дней Владимир Анатольевич не терял оптимизма. Ему становилось хуже, никто не мог помочь, а он каждое утро желал друзьям здоровья и учил творить добро:

"Если не знаешь, как поступить, то старайся поступать так, чтобы количество добра в мире хотя бы не стало меньше", - говорил он.

Федоров много думал о будущем и о судьбе таких же людей, как и он. Даже написал письмо Илону Маску с просьбой рассмотреть вариант отправки карликов в космос. По логике, карлики мало едят, занимают меньше места и как космонавты намного удобнее "больших людей".

Последний пост Владимира Анатольевича был написан в день космонавтики, 12 апреля.

"Друзья Мои и Други... Дела мои неважнецкие. Противно болею... Мне уже стукнуло 82-а года... Диагноз непонятен..."

Подозревая у себя сердечную недостаочность, он искал врачей, способных помочь.

В этот же день он опубликовал и свое последнее стиховорение:

Болею... Хворь открылась для дуэли...

Жду перемен... и силы берегу.

Порой качаются и радуют качели

И Небеса... Чуть шепотом...

Терпи ... Я помогу...

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