Алла Пугачева без белья свела поклонников с ума

Алла Пугачева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Максим Галкин активно ведет блог, где довольно часто публикует фотографии и видео членов своей семьи. Чаще всего юморист показывает будни своих детей от Аллы Пугачевой. Семилетние двойняшки Лиза и Гарри давно стали народными любимцами. Что касается Примадонны, то любой кадр с 72-летней певицей вызывает небывалый ажиотаж .

Максим Галкин обожает свою жену. Он опубликовал в своем блоге фотографию Аллы Пугачевой без косметики. Не секрет, что певица пользуется косметикой только ради светских мероприятий или перед приходом гостей. В остальное время она дает коже отдыхать от грима.

Примадонна предстала в летнем платье со спущенными плечами. Алла Борисовна не стала надевать под легкий наряд бюстгальтер. Зону декольте прикрывает цветущий куст. Звезда кокетливо смотрит на мужа и улыбается.

Фолловеры засыпали кумира комплиментами. "Ах, какая женщина", "Солнечная фотография", "Так выглядит счастье", "Глазами мужа", "Алла Борисовна прекрасна", "Счастливая женщина! Спасибо, Максим, что делаете нашу любимицу счастливой", "Богинюшка!.. Как же я люблю, когда люди позволяют себе быть разными и не скрывают это от других!", "Королева, ну что тут скажешь", "Как выглядит счастливая женщина, прям огонь в глазах", "Какая красавица Алла Борисовна! Вся светится от счастья и любви!", "Какая красивая, естественная, живая", - не нарадуются подписчики.

Напомним, отношения Максима Галкина и Аллы Пугачевой начали развиваться в 2001 году. Спустя четыре года влюбленные стала жить вместе. Они расписались в 2011 году. А еще через два года суррогатная мамам родила Алле и Максиму двойняшек Гарри и Лизу.

Наследники растут очень способными. "Мне до пяти лет вообще ничего нельзя было. Однако сейчас так воспитывать детей уже немодно. Мы с Максом стараемся не давить на них, смотреть, изучать характеры. Вот я на Лизу смотрю, она уже вся такая артистка. Все ею восхищаются, а я бы вообще не выставляла ее в Сети. Но Макс снимает, он настаивает. Я до сих пор не понимаю, кем станет Лиза. Может, она такая российская Бриджит Бардо, а, может, вообще будет математиком, потому что любит она все эти цифры, схемы", - рассказывала Пугачева.