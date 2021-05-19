Первый полуфинал «Евровидение-2021»: самобытная Манижа из России победила скучных фриков

Манижа успешно выступила на Евровидении. Фото: REUTERS

На Первом канале показали первый полуфинал «Евровидения-2021» — первого после частичного снятия карантинных мер и главного живого песенного конкурса Старого Света.

Мало кто из злопыхателей мог предположить, но выступление Манижи с песней Russian Woman оказалось одним из самых ярких, осмысленных и интересных. То ли в первый полуфинал сгрузили тех, на кого оргкомитет сильно не ставит, то ли так уж России повезло. Кроме России, Украины и Швеции посмотреть было особо не на кого. Все остальные 13 стран выступили ровно и в стиле «средняя температура по больнице»: в типичном евровизионном формате — не без проблесков, но и без открытий. Старательно, качественно и вторично.

Конечно, чем дальше, тем больше «Евровидение» напоминает съемки продолжения франшизы «Голодные игры»: гендерно-нейтральные персонажи, перемазанные блестками дивы, тонконогие полу-мужчины в розовых пиджаках— каждая делегация старается максимально выделиться и сработать на аудитории всех профилей.

Поэтому Манижа, которую в России распинали за чрезмерную распущенность и нескромность, выглядела чуть ли не хоругвеносцем и защитником консервативных ценностей в логове свободных во всех отношениях Нидерландов.

Номер на песню Russian Woman певица отточила до мелочей и смотрелась весьма уверенно: выскочила из костюма чайной бабы, как черт из ступы, и давай отплясывать на сцене Ahoy Arena. Только очень внимательный зритель мог заметить, что частые моргания глазами в самом начале песни — это задумка, а вот дрожащая левая рука, что без микрофона, — нет. Плазма за спиной певицы выдавала то громкие мотивационные лозунги, то анимацию с восточными мотивами, то фресковые рисунки сечи в стиле Юрия Норштейна, то румяную девушку в кокошнике, то мультиэкран с подпевающими россиянками. Русский платок на голове Манижа сменила на огромный золотистый бант. Артистка отлично выдержала темп песни и ни разу не задохнулась после сложного речитатива. Более того, успевала заводить зал, подмахивая руками.

Настолько же самобытной и аутентичной выглядела разве что группа Go_A из Украины. Во-первых, солистка Екатерина Павленко, похожая на Тринити из Матрицы, тоже не постеснялась спеть на родном языке («дивки гуляли, шубу порвали»). Во-вторых, группа выдала национальный колорит — в инфернальной гоголевской эстетике и современном музыкальном обрамлении.

Остальные пошли по пути наименьшего сопротивления. Самира Эфенди из Азербайджана скопировала себя же годичной давности. В 2020 году певица спела про Клеопатру, в этом — совершенно такая же, не запоминающаяся попсовая композиция в ускоренном темпе, только про Мату Хари.

Бельгийская группа Hooverphonic, видно, увлекается творчеством Патрисии Каас (или Милен Фармер). Солистка Лисье Садониус подстриглась, оделась и двигалась, как француженка в лучшие годы, только парижского шарма от этого не возникло.

Тоже самое с греческой певицей Еленой Сагрину из Кипра. Девушка академично копировала работу Кайли Миноуг на сцене, пока композиторы «сочинили» ей песню, как две капли воды похожую на Bad Romance Леди Гаги. На корпоративе зашло бы идеально. Но на «Евровидении» — вряд ли.

Ну, а хваленая Дестини Чукуньере из Мальты, которую до недавнего времени считали фаворитом шоу, очевидно, вдохновлялась работами Бейонсе и Нетты Барзилай. Ничего особенного. Бодипозитив, игривость, колготки с люрексом.

Кроме России и Украины характерно запомнился разве что швед (хотя издалека гендер вокалиста определяется довольно сложно) Туссе. 19-летний парень, что родился в Конго, обвешался гроздьями бижутерии и продемонстрировал уверенность в сложной мелизматике, да и просто был обаятелен.

Третьим номером Манижа выступила — третьим и прошла в квалификации в гранд-финал. Это значит, что певица получила довольно много СМС в поддержку от европейской публики и одной из первых вышла в лидеры голосования. Кроме России в финал вышли Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина,

Кроме России в финал вышли Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина,

20 мая состоится второй полуфинал шоу, где споют Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

Ну, а 22 мая определится победитель «Евровидения-2021». Первый канал покажет и полуфинал, и финал конкурса в 22-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Манижа, русская душою: За что проклинают участницу «Евровидения-2021»

Рассказываем о талантливой певице с непростой судьбой (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Почему певица Манижа с песней «Русская женщина» — идеальный выбор для России на «Евровидении»

Вокалистка, родившаяся в Душанбе и жившая в Лондоне, поедет в Роттердам на песенный конкурс. Певица еще в детстве выиграла массу вокальных конкурсов, начала писать музыку сама, давно закрепилась в топ-чартах всех музыкальных площадок страны и честно заслужила место на большой сцене (подробности).