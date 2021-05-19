«Есть вещи, которые с браком не совместимы»: 19-летняя дочь Немцова развелась через 9 месяцев после свадьбы

Дина Немцова вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова в августе 2020 года. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

В августе прошлого года дочь покойного политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова. Молодые сыграли пышную свадьбу в Барвихе, на Рублевке. Два месяца назад юные муж и жена решили скрепить свой союз в церкви и обвенчались. Кадрами венчания Дина поделилась в Инстаграме. С тех пор ее подписчики стали замечать, что снимки Димы все реже появляются на страничке Немцовой. А недавно исчезли вовсе: похоже, девушка удалила все фото супруга. В ответ на настойчивые расспросы наследница политика призналась, что они с мужем расстались.

- Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из 4 лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу, - написала Дина Немцова.

По словам девушки, она не смогла смириться с некоторыми вещами, которые омрачали ее семейную жизнь.

- Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить, - сообщила дочь Немцова.

Два месяца назад Дина и Дмитрий обвенчались. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

Дина призналась, что они с Димой знали друг друга с детства – их мамы дружили. И эта детская привязанность в итоге вылилась во влюбленность. Однако реалии семейной жизни в итоге разочаровали девушку.

- Я правда хотела как лучше. Я была той самой «дочерью маминой подруги», которая все сделала правильно и была «хорошим примером». Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты все делала правильно и надеялась, что это защитит от боли, - призналась Дина. - Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону. Идеальной, удобной, покорной Дины больше нет. Есть свободная, уверенная в себе, сильная и при этом добрая Дина, которая умеет постоять за себя и за свои интересы.

Дина Немцова и ее брат Антон Немцов – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Их родители никогда не были в браке (на момент отношений с Екатериной Борис был женат), однако бывший вице-премьер России признал и сына, и дочь. Немцов дал детям свою фамилию и хорошо обеспечил их.

Дина Немцова и ее брат Антон Немцов – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

Дина Немцова признается, что от душевной боли ее спасла учеба: после расставания с мужем она каждый день дисциплинированно отправлялась на занятия. Дина учится в Британской высшей школе дизайна. Обучение проходит в Москве, но полностью на английском языке. Бывший муж Немцовой, 21-летний Дмитрий Матевосов - студент МГУ, он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики.