Невозможно больше скрывать: Алеся Кафельникова пришла на вечеринку на последних месяцах беременности

О романе модели Алеси Кафельниковой и бизнесмена Георгия Петришина стало известно в прошлом году. Фото: Инстаграм.

Слухи о беременности 22-летней модели Алеси Кафельниковой ходили уже несколько месяцев подряд. Пока дочь именитого теннисиста не торопится комментировать их. Однако ее «интересное положение» уже невозможно скрыть даже очень пышными платьями. Похоже, Алеся дохаживает последние месяцы беременности. При этом будущая мама не собирается отказываться от светской жизни. Минувшим вечером Алеся вместе с возлюбленным, бизнесменом Георгием Петришиным пришла на день рождения звездного стилиста Алеко Надиряна.

На вечеринку Алеко пригласил немало светских тусовщиц и состоятельных наследниц: на праздник пришли Анастасия Решетова, Лиза Пескова и другие подруги именинника. Именно дочь Дмитрия Пескова Лиза и выложила в Instagram Stories видео и фото с торжества, на которых можно заметить округлый живот Алеси.

Алеся Кафельникова позировала на вечеринке вместе с Лизой Песковой. Фото: Инстаграм.

На вечеринку Кафельникова пришла в свободном красном платье с глубоким декольте. Но даже пышный наряд не смог скрыть ее животик. Очевидно, что пополнение в паре Кафельниковой и Петришина случится совсем скоро.

О романе модели и бизнесмена стало известно в прошлом году. Возлюбленный дочери теннисиста часто летал к ней в Париж, где манекенщица до недавнего времени жила и работала. С декабря влюбленные улетели на зимовку на Бали, сняв красивую виллу на берегу океана. Именно тогда и поползли слухи о том, то Леся ждет ребенка. Мол, именно поэтому модель внезапно прервала карьеру и уединилась с отцом своего будущего малыша на индонезийском острове. Но накануне родов все-таки вернулась в Москву.

На вечеринку Кафельникова пришла в свободном красном платье с глубоким декольте. Но даже пышный наряд не смог скрыть ее животик. Фото: Инстаграм.

С 35-летним Георгием Петришиным Алесю познакомили общие друзья.

- Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прямо все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю, - рассказывала Кафельникова. - Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда. С тех пор мы не расставались.

Петришин быстро завоевал сердце дочери спортсмена: уже совсем скоро Алеся называла бойфренда в Инстаграме «Моя вселенная». Бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Однако Светлана разорвала помолвку. Встречался мужчина и с другими известными красавицами. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.