Белый дом может отказаться от санкций против «Северного потока–2» Фото: REUTERS

В администрации Джо Байдена могут отказаться от введения санкций в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, а также ее руководителя Матиаса Варнига. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что единственной возможностью помешать строительству газопровода в окружении Байдена считают санкционное давление на конечных потребителей голубого топлива в Германии, однако Белый дом не готов к принятию радикальных мер из-за опасения испортить отношения со своим европейским партнером.

В результате может сложиться парадоксальная ситуация, когда ограничительные меры будут приняты в отношении кораблей, ведущих строительство «СП–2», но сама компания, ответственная за запуск проекта санкций избежит.

До конца текущего месяца администрация президента США должна подать в Конгресс отчет о мерах, предпринятых против строительства газопровода – именно тогда и может стать известно о новых санкциях.

В то же время, источники Axios полагают, что Госдеп, несмотря на громкие заявления госсекретаря Энтони Блинкена, ссылаясь на национальные интересы США, будет рекомендовать отложить введение ограничительных мер.