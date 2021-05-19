В Нью-Йорке больше года не хоронят умерших от COVID-19

Временный морг в Бруклине был создан в апреле прошлого года, всего в него было помещено порядка 1300 тел. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка Дина Маниотис заявила, что власти города планируют в ближайшее время похоронить около 750 останков жертв пандемии, которые больше года хранятся в рефрижераторах в районе бруклинского Сансет-парка.

По словам Маниотис, улучшение ситуации с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 в мегаполисе позволило разгрузить морги больниц и похоронных бюро, и вскоре необходимость в дополнительном хранилище тел отпадет полностью.

Временный морг в Бруклине был создан в апреле прошлого года, всего в него было помещено порядка 1300 тел. Сейчас в нем остаются тела одиноких нью-йоркцев, а также тех жителей города, которых отказались хоронить родственники.

Погибших от опасной инфекции похоронят на острове Харт, который является крупнейшим муниципальным кладбищем Нью-Йорка и с середины позапрошлого столетия используется для захоронения невостребованных останков, бездомных и бедняков. По официальным данным, Харт стал последним приютом для более 1 миллиона умерших жителей Нью-Йорка.

Чиновница рассказала, что в среднем на острове Харт проводится около 1200 захоронений в год, но во время пандемии их число перевалило за 2,5 тысячи. В этом году на кладбище провели уже более 500 захоронений.