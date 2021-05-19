Непосильным трудом: способы заработков Байдена возмутили американцев

Cпособы заработков Байдена возмутили американцев Фото: REUTERS

Опубликованные несколько дней назад налоговые декларации президента США Джо Байдена вызвали возмущение простых американцев.

Представив свои декларации за предыдущие несколько лет, Байден раскрыл уровень своего состояния и источники своих доходов.

Тот факт, что лично состояние нынешнего президента США исчисляется миллионами долларов, никого не смутил: Байден долгие годы был членом Сената, а затем вице-президентом страны, получая приличное жалованье, стал автором нескольких книг, сделал удачные инвестиции, и, в конце концов, многие годы получает пенсию.

Но, как показывают отчеты, за 2 года – с 2017 по 2019 – Байден получил фантастическую сумму – 1 миллион долларов, числясь в штате Университета Пенсильвании, где практически не появлялся. Кроме того, он получил за одно выступление в Университете Дрю 190 тысяч долларов, еще 182 тысячи – за одну лекцию в колледже Лейк-Мичиган и 180 тысяч долларов – в Университете Вандербильта.

Ведущие американские СМИ уже направили в эти вузы запросы с просьбой обосновать резонность таких больших гонораров и раскрыть источники финансирования организации проведенных лекций.

Предыдущий, 45-ый президент США Дональд Трамп отказывался публиковать свои налоговые декларации.