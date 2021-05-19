На Галапагосах рухнула Арка Дарвина, но конца света не случилось

Знаменитая Арка Дарвина на Галапагосских островах, заслужившая звание мекки дайверов, обрушилась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитая Арка Дарвина на Галапагосских островах, заслужившая звание мекки дайверов, обрушилась. Это произошло по естественным причинам. Ученые считают, что виной всему эрозия.

Несмотря на то, что Галапагосы были заселены сравнительное недавно, у жителей архипелага есть свои предания. Одно из них гласит, что в день обрушения Арки Дарвина на Земле начнется конец света.

Галапагосы (в состав архипелага более 100 островов, скал и намывных территорий), находятся в Тихом океане на расстоянии около 1 тысячи километров от территории Южной Америки, административно относятся к Эквадору. На наиболее крупных островах проживает порядка 30 тысяч человек.

На Галапагосских островах обрушилась "Арка Дарвина". Фото: Министерство окружающей среды Эквадора

По мнению ученых, архипелаг сформировался более 5 миллионов лет назад и известен огромным количеством местных видов флоры и фауны, многие из которых охраняются государством, а сами острова объявлены ЮНЕСКО территорией всемирного наследия и биосферным заповедником.

В середине позапрошлого века природу Галапагосских островов изучал Чарльз Дарвин. Считается, что именно здесь натуралист и путешественник задумался о механизмах эволюции, которые изложил в знаменитом «Происхождении видов».

В память о великом ученом его имя носит один из островов архипелага, а также каменная арка, высотой около 18 метров, находящаяся примерно в километре от ближайшей суши. Теперь, к сожалению, разрушенная.

В 2017 году на Мальте также от естественных причин обрушилась арка «Лазурное окно», неоднократно появлявшаяся в кино, в том числе и в «Игре престолов». Фото: кадр из фильма

В 2017 году на Мальте также от естественных причин обрушилась арка «Лазурное окно», неоднократно появлявшаяся в кино, в том числе и в «Игре престолов».