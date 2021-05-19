ФСБ освободила 148 белуг, осетров и севрюг

Сотрудники пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Республике Калмыкия и Астраханской области, Республике Дагестан пресечена незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России.

"В акваториях Черного и Каспийского морей обнаружено более 4 километров сетей, из которых освобождены и выпущены в естественную среду обитания 148 особей белуги, осетра и севрюги", - сообщили в ФСБ России.

В отношении причастных к противоправной деятельности лиц принимаются процессуальные решения.

В ведомстве отметили, что спецоперация позволила пресечь межрегиональный канал поставки в г. Москву незаконно добытых особо ценных водных биоресурсов. Из незаконного оборота в столице изъято более тонны замороженной рыбы осетровых видов.

В отношении причастных к противоправной деятельности лиц принимаются процессуальные решения.

В ведомстве отметили, что спецоперация позволила пресечь межрегиональный канал поставки в г. Москву незаконно добытых особо ценных водных биоресурсов.

Кстати, в начале 20-го века лов осетровых рыб в России был гораздо больше, чем во всех остальных странах вместе взятых. В реках тогда водились 1500 килограммовые рыбины с длиною тела в 8 метров. И таких гигантов насчитывалось несколько видов. С начала 21-го века промысловый лов почти всех видов осетров в России был запрещен, а отдельные виды осетровых были занесены в Красную книгу.