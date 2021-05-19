В Выборге восстановят исторический квартал Солберга и бывший Дом губернского правления

Каждый год Выборг посещает около миллиона туристов. Фото: Ирина СУХАНОВА

Реставраторы завершают проект реконструкции исторического квартала в центре Выборга. В городе, ставшем одним из самых популярных туристических маршрутов Ленинградской области, восстановят исторический квартал Сета Солберга и бывший Дом губернского правления. Проектные работы будут завершены в этом году, а реконструкция начнется уже в следующем. К 2025 году здесь откроется новое общественное пространство с театром, выставочным залом и гостиницей.

Квартал, расположенный в самом сердце Выборга, возле Крепостной улицы, получил свое название в честь промышленника и мецената Сета Солберга. В 1906 году он открыл здесь свой завод по производству красок. В 1935 году, когда Выборг принадлежал Финляндии, завод был переоснащен и капитально отремонтирован. После войны город отошел к СССР, и в квартале разместился завод «Электроинструмент».

Полностью восстановить исторический облик этой части города, к сожалению не получится - дома были слишком сильно разрушены. Поэтому было принято решение, что реставраторы восстановят фасады зданий, а внутри квартала будет полностью новое наполнение. За несколько лет отреставрируют восемь зданий и благоустроят прилегающие улицы.

- В пространствах, расположенных между улицами Крепостная, Красноармейская, Красина и Сторожевой башней, общей площадью более 12 тысяч квадратных метров разместится областной театр «Святая Крепость» с многофункциональным залом на 400 мест, просторными фойе, атриумом, кафе и галереей, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. - Бывший Дом губернского правления на улице Крепостная, 22 будет приспособлен под театральную гостиницу с небольшими репетиционными залами, комнатой для брифинга и прочими необходимыми службами.

Проект реконструкции разрабатывается специалистами архитектурного бюро «Студия44». Планируется, что сентябре этого года все документы по реставрации квартала будут переданы в Главгосэкспертизу РФ, и с 2022 года начнутся строительные работы.

- Мы стараемся очень бережно сохранить фасады зданий, их архитектуру и декор, - рассказал Владимир Цой. - Разрабатывая проект, архитекторы ориентировались на 1939 год. Только фасады зданий по улице Сторожевой башни будут точно воссозданы, остальные же - бережно отреставрированы. При исследовании бывшего Дома губернского правления будут сохранены черты разных эпох, от средневековых подвальных сводов до модерновой стеклянной кровли. Это будет великолепная площадка для гастролей как областных, так и федеральных театров, которые традиционно выступают в Ленинградской области.

В прошлом году на реставрацию закрылась башня Святого Олафа — одна из главных достопримечательностей Выборгской крепости. Фото: Ирина СУХАНОВА

Заказчиком реконструкции выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Часть финансовых затрат по восстановлению квартала Сета Солберга взял на себя Новый банк развития БРИКС. Средства на реконструкцию также выделяет бюджет Ленинградской области. Из региональной казны будет направлено не менее 25% от итоговой стоимости проекта на благоустройство территории вокруг центра и коммуникационные сети.

На туристической карте России Выборг занимает одно из самых заметных мест: каждый год город посещает около миллиона гостей. В первую очередь путешественников привлекает построенный в 1293 году шведами Выборгский замок - единственная в России полностью сохранившаяся средневековая западноевропейская крепость. Кроме того, исторические кварталы Выборга хранят атмосферу сказочного средневековья, который очень нравится и взрослым, и детям.

На благоустройство и реставрацию исторических зданий ежегодно выделяется немало средств. Так, в прошлом году на реконструкцию закрылась знаменитая башня Святого Олафа - самое старое строение в городе, впервые упоминаемое в исторических хрониках середины XV века. Реставрация стен и смотровой площадки башни были закончены в 2019 году, теперь реставраторы восстанавливают ее внутреннее убранство. Башня откроется для посещений к 2022 году. К этому времени в ней будет установлен лифт, и экскурсии станут доступны и для маломобильных посетителей.