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В мире19 мая 2021 11:28

Битва за Арктику: Читатели одной из крупнейших газет Германии пожелали распада России

Немцы уверены, что наша страна скоро потеряет большую часть своей территории
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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Атомная подводная лодка 667БРДМ во время военных учений в Арктике в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

Атомная подводная лодка 667БРДМ во время военных учений в Арктике в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

Коротенькая заметка в немецкой газете вызвала настоящее волнение среди жителей ФРГ, которые возмутились неслыханной дерзости. Оказывается, Россия хочет защитить свои территории в Арктике от посягательств других стран. В ответ немцы, которым до Арктики далековато, но у которых имеется свое мнение по этому вопросу, пожелали нашей стране скорейшего распада.

Речь идет о публикации в популярном издании Welt, посвященной арктической политике России. Причем это была не крупная статья, а новостная заметка на пару абзацев, в которой говорилось, что «Россия предостерегла Запад от выдвижения претензий относительно Арктики», а также сообщалось о реакции США и стран НАТО. Но это коротенькое сообщение повергло в шок немцев, многие из которых, видимо, в первый раз узнали, что наша страна «немножко относится» к арктическому региону.

- Этот 145-миллионный народ уже имеет самую большую территорию в мире, чего ему еще надо? - вопрошает «народный эксперт» из числа читателей издания. - Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать их ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности - территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны, надеюсь дожить до этого. Но даже если этого и не случится, то эта Россия с парочкой жителей все равно не будет существовать вечно.

Весьма «адекватный» комментарий, особенно для жителя страны с население почти в полтора раза меньше чем Россия.

Впрочем, не все читатели поддержали такой воинственный настрой. Нашлись и те, кто еще смог вспомнить карту мира и международные договора, обратив внимание на то, что «претензии русских полностью соответствуют международному праву, основанием для чего служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа».

Впрочем, есть и принципиально другие отзывы.

- Я была в России 2 года назад, эта страна не похожа на стереотипное представление европейцев о ней. Там строят дома и дороги. У меня такое впечатление, что скоро Москва сделает серьезный рывок.

Кстати, сегодня в Рейкьявике встречаются министры иностранных дел стран Арктического региона. С наступлением глобального потепления (а планете постепенно нагревается) это часть Земли становится все более доступной, а Северный морской путь становится чуть ли не самой перспективной транспортной артерией. Не удивительно, что многие страны активизируют свой интерес к региону, в том числе такие, казалось бы, далекие от суровых арктических льдов, как Китай.

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