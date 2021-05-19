Королевское горе: Елизавета II похоронила щенка, подаренного во время болезни принца Филиппа

Еще в 2015 году Елизавета II объявляла, что больше не планирует заводить собак, поскольку в случае ее смерти не хочет, чтобы питомцы остались без любимой хозяйки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королевскую семью продолжают преследовать несчастья. В этот раз Букингемский дворец сообщил, что на выходных Елизавета II потеряла любимого щенка дорги (помесь корги и таксы) по кличке Фергюс.

Когда в феврале заболел супруг королевы принц Филипп, маленького песика Елизавете преподнес ее сын принц Эндрю в надежде подбодрить Ее величество, пишет The Sun. Хотя еще в 2015 году Елизавета II объявляла, что больше не планирует заводить собак, поскольку в случае ее смерти не хочет, чтобы питомцы остались без любимой хозяйки.

Фергюсу было около пяти месяцев, когда он внезапно заболел и скоропостижно умер буквально через месяц после похорон герцога Эдинбургского. Эта трагедия стала большим ударом для королевы.

Почти каждый день она прогуливалась с щенками Фергюсом и Мьюиком по территории Виндзорского замка. Они были рядом с королевой, когда принц Филипп в течение месяца находился в больнице, и когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

- Королева опустошена, - отмечают источники в Букингемском дворце. - Все, кого затронула новая трагедия, расстроены, ведь это произошло так скоро после того, как королева потеряла супруга.

Фергюс получил свое имя в честь дяди Елизаветы II, капитана Фергюса Боуза-Лайона. Он погиб в 26 лет в 1915 году, возглавляя атаку на немецкие батареи в бою при французском Лосе в годы Первой мировой войны.

Сейчас у королевы остались два питомца: Мьюик или Мик, названый в честь местечка в Шотландии, а также уже старенькая дорги Кенди. Кенди является последним потомком самой первой собаки - вельш-корги Сьюзен, которую королеве на 18-летие подарил ее отец Георг VI.

Дорги - помесь вельш-корги пемброк и таксы. Эта порода была специально выведена в Букингемском дворце. В октябре прошлого года королева потеряла еще одну собаку - пса по кличке Вулкан. Его похоронили на территории Виндзорского замка.

Елизавета II большая любительница собак. В какой-то момент у нее насчитывалось 13 собак, в частности, среди них были потомки Сьюзен.