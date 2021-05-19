Прописаться с 1 июля станет проще, будет меньше бумажной волокиты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство с 1 июля 2022 года упрощает прописку. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новшества касаются технической стороны дела. И их два.

Первое — подать заявление как на постоянную, так и на временную регистрацию можно дистанционно, через портал госуслуг. Для тех, кому нужна постоянная регистрация по месту жительства, полностью виртуальной услуга не станет. За штампиком в паспорт о прописке по-прежнему необходимо в орган регистрационного учета (территориальное подразделение МВД) приходить.

Зарегистрироваться же временно, по месту пребывания, будет реально полностью удаленно, никуда ножками не ходя. Свидетельство о временной регистрации теперь разрешено — по желанию гражданина — высылать ему по почте. Либо — в виде электронного документа — по электронной почте.

И второе изменение. Услуги будут оказываться по экстерриториальному принципу. В постановлении уточняется так: можно обратиться в любой орган учета в пределах городского округа, муниципального района или (для городов федерального значения) в профильное подразделение на территории города. То есть, находясь в Сочи, прописаться в Москве не получится, все-таки придется приехать за штампиком в столицу. Но в пределах Москвы можно обратиться куда удобно.

Важный момент: сам набор документов, необходимых для постоянной или временной регистрации, и правила прописки не меняются. Расширяются только возможности по способу подачи документов.

Это к сведению тех, кто уже хватается за голову, а не впишется ли теперь удаленным путем к ним в квартиру без ведома владельцев бригада гастарбайтеров. По-прежнему понадобится документ, проясняющий основания для проживания в квартире, - договор найма или заявление лица, которое свое жилище желающему зарегистрироваться предоставляет (так и было раньше). Кроме того, хозяин квартиры в 3-дневный срок получит уведомление о том, что у него появился временно зарегистрированный квартирант. При этом на временную регистрацию кого-то по-прежнему требуется согласие всех собственников квартиры, если их несколько. Меняется лишь то, что допускается предоставлять все нужные документы в электронном виде через госуслуги.

СПРАВКА «КП»

Место жительства — то, где вы проживаете постоянно. Там оформляется регистрация по месту жительства (то, что в народе по старинке зовется «пропиской»).

Место пребывания — где вы живете временно, имея постоянную регистрацию в другом месте. По закону, временную регистрацию надо оформлять, если вы собираетесь жить в другом регионе более 90 дней. При передвижениях внутри своего региона временно регистрироваться не требуется. Москва и Московская область в этом случае приравниваются к одному региону. То же — с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Также можно временно не регистрировать у себя в квартире родственников, если они прописаны в другом месте. Это касается супругов, детей, бабушек и дедушек, внуков, сестер, братьев.