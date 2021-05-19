Хранить нельзя выбросить

Недавно проведенный соцопрос подтвердил, что мы, россияне, храним все, что имеем, даже ненужное, и трудно с этим расстаемся. Исследование приурочено к совместной акции P&G и сети магазинов «Пятерочка» «Уборка на миллион», проходящей до конца мая.

Часто и не помним, что годами хранится на балконе, в гараже или на антресолях. И всякий раз, разбирая кровно нажитое добро, выкинуть его жалко – вдруг что-то когда-нибудь пригодится? Похоже, такая излишняя бережливость – наследие времен, когда абсолютно все в стране было в дефиците. Или боялись, что не хватит денег приобрести новое. А еще оказалось, что россияне по-прежнему чувствительны и ностальгически-сентиментальны, какими всегда и были.

Именно поэтому мы храним обертки от посылок, салфетки и палочки из японских ресторанов, старые телефоны, вышедшую из моды свою и детскую одежду, обувь, в которой женились или выпускались из школы полвека назад, полиэтиленовые пакеты в несметном количестве, старое постельное белье (на тряпки), коробочки из-под конфет, флаконы из-под духов, упаковку для букетов и т. д. Представьте, весь этот скарб где-то лежит, занимает место, накапливает пыль. По каким же углам все рассовано, что мы живем и не замечаем, что пребываем в захламленном пространстве?

Согласно проведенному P&G исследованию, вместо того чтобы отправить все на переработку, помойку или добротное отдать нуждающимся, большинство респондентов хранят ненужные вещи дома: в кладовке (37% опрошенных) либо на балконе (36% респондентов). Некоторые отвозят родственникам (20%), на дачу (14%), наконец, относят в гараж (11%).

Ненужными вещами 59% опрошенных назвали старую одежду, то есть то, от чего легче всего избавиться. Зачем тогда хранить? Старые книги тоже оказались в числе ненужного – так ответили 44%, а это огорчительно. На третьем месте в списке ненужного – детские игрушки (27%). Далее по убывающей - старая посуда и бытовая техника (по 22%), инструменты (21%), полиэтиленовые пакеты (20%), спортивный инвентарь (15%), мебель и сантехника (11%).

Разгребая домашние завалы и склады, мы сами подчас изумляемся находкам – вдруг натыкаемся на забытый велосипед, который вот уже полжизни надеемся починить, на «эротическое белье в память о былых временах», «пробки от вина, их очень много, и я не знаю, зачем их храню, но их уже больше двух пакетов из «Пятерочки», «игрушки из киндера», «старый CD-плеер, как реликвию, которую я покажу своим внукам», «пустые бутылки, потому что собираюсь построить плот» и другие не менее необычные сокровища. Это перечень самого необычного из того, с чем не можем расстаться. Мы дословно процитировали респондентов.

Однако после многих лет хранения (обычно от года до пяти лет – это самый распространенный ответ – 40%) наступает момент, когда отобранные ненужные вещи переходят в руки тех, кто в них нуждается. Об этом заботятся 35% россиян. Еще почти столько же (33%) просто выкидывают такие предметы. Одинаковое число опрошенных – по 11% – продают ненужные вещи или продолжают хранить их дома. Некоторые «Плюшкины и Коробочки» (15% респондентов) могут сидеть на своих «сундуках» дольше пяти лет. Не помогает и генеральная уборка. Рука не поднимается что-то выбросить.

К слову, о генеральной уборке. Ее стоит воспеть отдельно, так как это путь к освобождению жилища от хлама. Итак, основательно приводят в порядок свой дом россияне один раз в месяц – так ответили 41% опрошенных. А 28% опрошенных рассказали, что занимаются уборкой раз в две недели, 22% – каждую неделю. Как правило, марафет наводим по субботам, в одиночку, без посторонней помощи (ответ 60% участников опроса). Некоторые супруги надраивают жилище сообща (в этом признались 38% респондентов). И только 6% (!) привлекают к уборке детей.

Напомним, цель действующей до конца мая акции «Уборка на миллион» – призыв легче расставаться с ненужными вещами и привести свой дом в надлежащий порядок. Итак, с 15 апреля по 31 мая каждый, кто купит в «Пятерочке» минимум два товара для стирки, уборки или мытья посуды под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy и Mr. Proper, сможет выиграть миллион рублей на ремонт. А каждый десятый покупатель получит 1000 баллов на «Выручай-карту».

Результаты акции будут объявлены 6 июня этого года. Правила и условия акции: 5kacleaning.pgbonus.ru.