"Локомотив" переезжает: Клуб меняет "Черкизово" на "Лужники". Болельщики в шоке

Руководство футбольного клуба "Локомотив" задумало перевезти команду и академию из Черкизово на самый большой стадион страны в «Лужники».
Фото: Евгения ГУСЕВА
В футбольном «Локомотиве» опять назревает «гражданская война». Руководство футбольного клуба задумало перевезти команду и академию из Черкизово на самый большой стадион страны в «Лужники». Фанаты выступают резко против. Арену в Черкизове они считают своим историческим домом. При переезде в «Лужники» «Локо» рискует растерять большую часть своих болельщиков.
Пока официально ни о чем не объявлено, но переезд в «Лужники» фанаты «Локо» считают делом решенным и крайне возмущены. В Черкизове «Локомотив» играет со времен Хрущева - в 1966 году там был построен новый для тех времен стадион. А до «хрущевки» там была арена с названием «Сталинец» и с насыпными трибунами. Собой она представляла огромную воронку, на стенах которой были установлены лавочки для зрителей.
А современный стадион «Локомотив» появился в 2002 году. То есть ему нет еще и 20 лет, а он уже признан обветшалым и чуть ли не аварийным. Еще совсем недавно арена «Локо» считалась чуть ли не самой современной в стране. На ней с пафосом играли матчи Лиги чемпионов, да и сборная России не гнушалась заезжать в Черкизово. Но после того, как у «Динамо», ЦСКА и «Спартака» появились новые современные стадионы, болельщики поняли, что значит настоящий комфорт. Что оказывается необязательно в дождь жаться к верхним секторам, куда не залетают брызги. Что можно не кутаться от ветра, поход на футбол ранней весной и поздней осенью может не превращаться в экстрим.
И тогда в «Локо» задумались над реконструкцией. Например, существовали проекты накрыть стадион крышей, которая опиралась бы на существующие конструкции. Или думали развесить обогреватели над трибунами. Но в результате оказалось, что легче снести арену подчистую. А что строить взамен в Черкизове — тут возникли варианты.
Среди болельщиков есть уверенность, что стадиона там больше не будет. А освободившееся место отдадут под новый вокзал, куда будут прибывать поезда дальнего следования Курского направления, а соответственно Курский вокзал отдадут только под электрички.
Согласно другим версиям, территорию стадиона «Локомотива» отведут под застройку жилыми комплексами и бизнес-центрами. Возможно построят и вокзал, и корпуса, но большинство фанатов уверены, что футбола на этом месте больше не будет никогда. То есть получается своего рода реновация — футбольный клуб выселяют из старого жилья, вопрос где дадут новую жилплощадь.
Пока обсуждается два варианта. Сначала всплыла версия, что «Локомотив» отправят на Рижский вокзал. Якобы там у РЖД есть место, где можно построить стадион. А потом всплыли документы, согласно которым «Локомотив» пытается договориться о долгосрочной арене «Лужников» на 49 лет. Туда клуб хочет перевести нет только свою основную команду, но и академию, офис, базу. Взамен «Локо» готов отдать Москве другие свои активы — такие, как стадион в Перово или спортивную базу в элитной Баковке.
На самом деле вариант с «Лужниками» как минимум достоин изучения. Если вы не живете на востоке Москвы, Черкизово для вас — настоящая черная дыра, добраться до которой крайне неудобно. А «Лужники» почти в центре, вот ТТК, вот Фрунзенская набережная, вот метро Воробьевы горы и Спортивная.
Сам стадион «Лужники» - современен. Был практически заново отстроен к ЧМ-2018, но с тех пор оказался как-то бесполезен. Сборная России предпочитала путешествовать по стране, а другие события, способные занять такую огромную арену (80 тысяч зрителей), происходили не так часто. Вместе с тем ежегодное содержание БСА «Лужники» обходится не менее, чем в 1,2 миллиарда рублей в год. Для сравнения бюджет «Локомотива» оценивается в 7,5 млрд рублей. То есть вроде как могут себе позволить.
Более того, экс-президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что еще при нем изучалась возможность переезда в «Лужники». Вот только посещаемость матчей «Локо» в доковидные времена составляла 15 тысяч зрителей. В 80-тысячных «Лужниках» они смотрелись бы очень сиротливо. Но Илья Геркус показал эскизы, где верхние ярусы трибун огромного стадиона задрапированы растяжками с эмблемами «Локомотива».
Болельщикам все это не нравится. Они не хотят выезжать из своего родного дома, говорят про «намоленное место», исторические корни, про то, что на востоке столицы не останется футбола. И считают, что при переезде в пафосные «Лужники» клуб потеряет свое лицо. Неприятие переезда настолько резкое, что руководство «Локомотива» оказалось на пороге новой, уже третей по счету, войны с собственными фанатами. Первая разразилась, когда клубом правила Ольга Смородская, и тогда появились на стадионе «глушилки» для подавления скандирования критично настроенных фанатов.
Вторая война в Черкизово грянула, когда не был продлен контракт с легендарным тренером Юрий Семиным, и жертвой ее пал гендиректор Василий Кикндзе. Сейчас у «Локо» новые боссы — бывший профсоюзный деятель Владимир Леонченко и глава Совета директоров «Локомотива» Александр Плутник. Им и придется договариваться с болельщиками. Иначе «Лужники» останутся пустыми, даже когда на них будет играть «Локо»?
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