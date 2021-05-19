Поехать за границу сейчас, мягко говоря, проблематично. А для семи миллионов россиян - и вообще нереально. Причем многие из них об этом даже не знают. Фото: Shutterstock

Поехать за границу сейчас, мягко говоря, проблематично. А для семи миллионов россиян - и вообще нереально. Причем многие из них об этом даже не знают.

По данным Федеральной службы судебных приставов, сегодня семь миллионов жителей страны - а это 5% населения - накопили столько долгов, что стали невыездными. За границу стремятся не все из них, но сама цифра поражает. Подавляющее большинство невыездных - это россияне, задолжавшие банкам и микрофинансовым организациям. Всего же в России почти 19 млн должников, за год их число выросло на 2 миллиона.

Напомним случаи, когда приставы могут наложить временное ограничение на выезд за границу из-за долгов.

- Если задолженность по требованиям о взыскании алиментов, имущественного ущерба или морального вреда, возмещении вреда здоровью и в связи со смертью кормильца превышает 10 тысяч рублей.

- Если долги по другим требованиям (кредитам, штрафам ГИБДД, налогам, коммунальным услугам и т. д.) превышают 30 тысяч рублей. Либо если эта задолженность больше 10 тысяч рублей, но платеж просрочен минимум на два месяца.

Многие должники узнают о том, что стали невыездными, прямо на границе. Чтобы такого конфуза не случилось, можно заранее выяснить, не наложен ли на вас такой запрет. Сделать это можно онлайн двумя способами.

1. На сайте Федеральной службы судебных приставов. Открываете Базу данных исполнительных производств, вводите свое ФИО и дату рождения, а также регион, в котором живете. И система выдаст вам все исполнительные производства, которые на вас заведены (либо напишет «По вашему запросу ничего не найдено).

2. На портале Госуслуг. Заходите в свой личный кабинет на Госуслугах и прямо на главной странице вы увидите информацию о своих долгах. Также узнать о своей задолженности вы можете на странице «Платежи».

Если долги все-таки есть, с оплатой лучше не затягивать. Да, погасить долги можно прямо в аэропорту и там же получить квитанцию об оплате. Но вот успеть на рейс после этого, скорее всего, не удастся. Даже если вы предъявите пограничнику квитанцию, он не имеет права вас выпустить: раз ограничение наложил судебный пристав, он и должен его снимать. А пристав выносит постановление об отмене ограничения на выезд на следующий день после того, как получит документы об оплате. Не позднее следующего рабочего дня он обязан зарегистрировать документ в автоматизированной системе. И только после этого пограничники узнают, что должнику (теперь уже бывшему) можно выезжать.

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