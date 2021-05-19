Чемпионат мира по хоккею пройдет в тишине. Зрителей на трибунах совсем не будет

Новый ледовый зал чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге на территории рижского стадиона "Даугава". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Где пройдет

Коронавирус продолжает править бал в мировом спорте, и вчера стало известно, что стартующее в пятницу в Риге мировое первенство пройдет совсем без зрителей.

В принципе, премьер-министр Латвии говорил об этом еще в конце апреля, но Министерство науки и образования страны предлагало допустить на трибуны вакцинированных болельщиков. Но вчера в правительстве заявили, что даже не будет рассматривать этот вопрос. Как будет выглядеть турнир при полной тишине на трибунах – мы скоро увидим, но в любом случае, это лучше, чем остаться совсем без хоккея. Напомним, что в прошлом году чемпионат мира и вовсе отменили из-за пандемии.

Где играют

После того, как вторую часть чемпионата мира перенесли из Минска в Ригу, в столице Латвии срочно стали оборудовать вторую арену. Впервые все матчи будут проходить в одном месте.

21 мая хозяева турнира откроют ЧМ-2021 игрой против посеянной под первым номером сборной Канады на «Арене Рига». Чуть раньше здесь же в группе В сыграют Германия и Италия. А в то же время, буквально через дорогу, в Олимпийском спортивном центре будут встречаться команды группы А. Сначала России и Чехии, а потом Беларусь и Словакия.

Несмотря на скученность всех сборных, чемпионат пройдет в своем привычном формате. Всего состоятся 56 матчей группового этапа, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и игра за «бронзу».

Сборная России

Наша команда приехала в столицу Латвии еще в воскресенье, где оказалась «в пузыре» для участников соревнований. А на лед наших хоккеистов выпустили только во вторник.

«Национальная команда вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В», - сообщает официальный Твиттер.

Тесты на коронавирус спортсмены сдают постоянно, и пока каких-то тревожных сообщений из нашей команды не поступало.

Кого ждем

Из-за пандемии за океаном Кубок Стэнли только стартовал, поэтому большинство лучших хоккеистов на чемпионат мира приехать не успеют. В составе сборной России всего числится 7 игроков НХЛ, 5 из которых защитники. Главный тренер сборной России Валерий Брагин по большому счету рассчитывает только на приезд одного из наших вратарей. Пока ближе всего к вылету из Кубка Стэнли «Флорида» Сергея Бобровского, которая уступает в серии «Тампе-Бей» Андрея Василевского (0-2). Но, в любом случае, учитывая дорогу и трехдневный карантин в номере отеля для вновь прибывших хоккеистов, на усиление вратарской линии мы можем рассчитывать только к плей-офф ЧМ.

Еще одно место забронировано под нападающего, которым хотели видеть Кирилла Капризова, но его «Миннесота» пока дает бой сильному «Вегасу» (счет в серии 1-1). И если серия продлится до 7 матчей, то Капризов успеет подключиться к команде только к полуфиналам чемпионата мира, что уже поздновато...

Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - «Локомотив»).

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все - СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ).

Чехи поднимают ставки

Впрочем, в подобном положении находятся все ведущие сборные мира, и букмекеры не дают особых предпочтений ни одному из фаворитов. Выше всех еще в начале мая котировались канадцы (4.00), далее шли сборные России (4.50), Швеции (5.00), действующие чемпионы мира финны (6,00), США (7.00). И только потом чехи… Но после того, как они недавно у себя дома на Чешских хоккейных играх обыграли и шведов (3:2 ОТ), и финнов (2:1), и сборную России (4:0), их ставки взлетели, и теперь команда Суоми стоит у букмекеров вровень с Финляндией.

ЧМ по хоккею. Расписание трансляций (мск). Первый канал

21.05, пятница,16.05. Россия — Чехия

22.05, суббота,16.05. Великобритания — Россия

24.05, понедельник, 16.15. Словакия — Россия

26.05, среда, 16.15. Россия — Дания

29.05, суббота,16.15. Швейцария — Россия

31.05, понедельник, 20.15. Россия — Швеция

01.06, вторник, 20.15. Россия — Белоруссия

Другие встречи и повторы игр сборной России будут показаны на «Матч ТВ». Следите за телепрограммой.